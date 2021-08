Paola Chimisso incanta Campomarino con il suo ‘Base Grande 13’

Bella serata nello scenario allestito ai piedi della chiesa di Santa Maria. Ecco le prossime tappe dell'Aut Aut Festival.

Una bellissima serata dedicata all'autrice Paola Chimisso e al suo libro ‘Base grande 13’ oltre che alla costante valorizzazione del territorio quella organizzata ieri sera dall' Aut Aut Festival a Campomarino nel bellissimo scenario allestito ai piedi della chiesa Santa Maria elegantemente illuminata.

L'autrice Chimisso, di origini molisane ma nata e cresciuta a Piacenza, ha dialogato amabilmente con la curatrice del festival Valentina Fauzia sondando alcuni aspetti racchiusi all'interno del libro quali l’amore, la professione dei medici e dei sanitari, lo stravolgimento che la pandemia Covid ha portato nelle vite di ognuno.

Al termine della presentazione è seguito il momento consueto dedicato alla degustazione dei vini offerti dalle Cantine D'Uva grazie alla magistrale somministrazione da parte di AIS Associazione Italiana sommelier Molise.

Il book corner allestito dalla libreria Fahrenheit di Termoli, partner storico dell'Aut Aut Festival ha fatto registrare il sold out, tutte le copie messe a disposizione sono state vendute al pubblico presente che si è attardato a lungo a conversare con l'autrice durante il rituale del firma copie con dedica.

“Siamo soddisfatti della risposta del pubblico di Campomarino così come di quello che incontriamo in ogni piazza del nostro tour estivo dell’Aut Aut Festival - ha dichiarato la curatrice del festival Valentina Fauzia - ricordiamo al pubblico che ci segue che a partire da questa sera e per tutte le prossime tappe sarà necessario munirsi di green pass per poter accedere agli eventi”.

Ecco le prossime date:

7 agosto - Campobasso - Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni - Storia di una scomparsa - Piazzetta Palombo - ore 18.30

10 agosto - Campomarino - Charles Papa - Sette giorni - Largo Santa Maria a Mare - ore 22.00

11 agosto - Portocannone - Luca Bottura - Manifesto del Partito Impopolare - via Enrico Muricchio - ore 21.30

12 agosto - Guglionesi - Stefano Sabelli e Ettore Marinelli - Le campane di Dante - Largo Santa Chiara - ore 21.30

18 agosto - Agnone - Stefano Sabelli e Ettore Marinelli - Le campane di Dante - Fonderie Marinelli - ore 21.30

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!