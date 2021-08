Roccamorgia celebra Elio Germano: a Campobasso la rassegna cinematografica

Dall’11 al 13 agosto presso il parco Eduardo De Filippo di San Giovanni

CAMPOBASSO. Il Molise celebra Elio Germano, il più grande attore italiano, originario di Duronia. Un omaggio per mezzo della manifestazione culturale ‘Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura. V edizione’, che si svolgerà dall11 al 13 agosto presso il parco Eduardo De Filippo, nel quartiere di San Giovanni.

Un’iniziativa patrocinata e sostenuta dal Comune di Campobasso, dalla Regione Molise e dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con MoliseCinema, Associazione La Terra-cammina, Molise! e TeatriMolisani-Teatro Del Loto.

La rassegna partirà con la presentazione ufficiale l’11 agosto alle ore 20, con Antonio Seibusi direttore artistico di Rocciamorgia, Fridanna Maricchiolo Università Roma Tre, Roberto Gravina sindaco di Campobasso, Paola Felice assessore alla Cultura e alle Attività produttive di Campobasso, Salvatore Di Lalla MoliseCinema, Giovanni Germano associazione La Terra cammina,Molise!, Stefano Sabelli TeatriMolisani Teatro del Loto.

Primo dei tre film in programmazione, ‘Io sono Tempesta’ di Daniele Lucchetti, una pellkicola divertente che descrive un Paese alla ricerca di possibili cambiamenti ma bloccato dai suoi soliti problemi e difetti: la corruzione, il qualunquismo, la voglia di arricchirsi facilmente con sotterfugi.

Il 12 agosto verrà proiettato ‘Favolacce’ di Damiano e Fabio D'Innocenzo, che racconta una storia ambientata nella periferia di una grande città, Roma, in cui l’immobilismo e l’apatia vengono smossi dalle azioni dei bambini. È affrontato il tema del degrado non solo urbano delle periferie, dell’incapacità di vivere e di amare e di favole che affrontano demoni senza però risolverli.

Il 13 agosto è la volta di ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti, film sulla vita del pittore Ligabue, la sua infanzia, i problemi di salute e la sua rinascita nell’arte. Il film nel quale Germano dà prova di grandissima interpretazione racconta il disagio, l’emarginazione, il riscatto e la bellezza dell’arte, all’interno di una magnifica fotografia dei paesaggi naturali emiliani. La serata conclusiva della rassegna verà la presenza di Elio Germano, che dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo e il pubblico. Sarà presente il direttore artistico di MoliseCinema Federico Pommier.

I film con Elio Germano hanno sempre uno sguardo sensibile, riflessivo, a volte anche poetico sul mondo sociale, la vita delle persone, l’animo umano e a volte le situazioni problematiche e di disagio psicologico e sociale. I film sono una buona opportunità per riflettere su queste tematiche.

Seguendo la filosofia della manifestazione culturale ‘Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura’, per cui le arti utilizzano diversi linguaggi per affrontare le questioni sociali, politiche, culturali, educative, l’occasione della proiezione dei film ci sarà utile per dare uno sguardo al mondo intorno a noi. Per questo le tre proiezioni, che inizieranno alle ore 21 saranno precedute da un’introduzione al film, attraverso incontri con esperti del tema di volta in volta affrontato, quali docenti universitari, professionisti, scrittori, giornalisti, tra cui Antonio Pascale, coordinati dalla Prof.ssa Fridanna Maricchiolo.

Dati gli importanti riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti da Elio Germano negli ultimi anni, è importante far conoscere l’attore, la sua attività artistica e la sua cinematografia ad un pubblico più ampio nel capoluogo e nella Regione di origine. La manifestazione cinematografica sarà l’occasione per dare un significativo riconoscimento ad Elio Germano da parte del pubblico molisano e dalle istituzioni regionali.

Per poter partecipare è obbligatorio avere il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica. La prenotazione sarà possibile a partire dal 9 agosto dalle ore 12 sulla piattaforma dedicata nelle modalità che verranno comunicate sulla pagina facebook ufficiale ‘Il Molise di Mezzo’.

