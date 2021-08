‘Sapore di sale’ a Colli A Volturno: Gino Paoli fa tappa in Molise

Il noto cantautore a pranzo oggi all’agriturismo Don Pascal

COLLI A VOLTURNO. C’è anche Gino Paoli, il celeberrimo cantautore genovese, a trascorrere le vacanze in Molise. Non solo Lino Banfi, ma anche un altro ‘grande vecchio’ dello spettacolo ha scelto la nostra regione per un po’ di relax.

Ottantasei anni, un repertorio incredibile di successi, l’autore di ‘Sapore di sale’, 'Il cielo in una stanza' o ‘La Gatta’ ha scelto di fermarsi a pranzo all’agriturismo ‘Don Pascal’ di Colli A Volturno per fare tappa in Molise, la regione ‘che non esiste’ ma che si sta facendo conoscere e apprezzare da tutti i vip di passaggio.

