Feste di Mefite a Sant’Agapito, tre giorni in montagna tra natura, arte e musica

Il nome del festival richiama l’antico culto della dea Mefite, divinità italica legata alle acque: ecco tutto il programma

SANT’AGAPITO. L’associazione culturale Mamerte di Sant’Agapito presenta le Feste di Mefite dal 12 al 14 agosto. Un festival in montagna tra arte, musica e natura. Un programma fitto di eventi per grandi e piccini: teatro, concerti, osservazione delle stelle, intrattenimento per bambini, ma anche laboratori creativi ed escursioni nella natura incontaminata alla portata di tutti.

Il nome del festival richiama l’antico culto della dea Mefite, divinità italica legata alle acque, invocata quindi per la fertilità dei campi e per la fecondità femminile, tanto cara ai Sanniti che abitarono questi luoghi.

L’inaugurazione del festival si terrà giovedì 12 agosto alle ore 9 in piazza Guglielmo Marconi dalla quale si partirà per raggiungere, a piedi, il luogo di montagna dove si terranno la maggior parte degli eventi del festival. Sempre in piazza è aperto l’infopoint Mamerte per l’accoglienza di quanti vorranno partecipare.

Mamerte è un'associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 2019. Nasce a Sant'Agapito, un piccolo paese nella provincia di Isernia, dalla volontà di un gruppo di amici di dare nuova vita a questo borgo, che, come molti in Italia, si va spopolando.

Mamerte non è una semplice associazione, ma un progetto che guarda al futuro di questi luoghi, un futuro che non può esserci senza condivisione della storia del territorio e delle sue bellezze.

Due parole descrivono bene il nostro progetto "ritorno" e "comunità". Ritorno alle radici: alle tradizioni della civiltà contadina dei nostri nonni da una parte e a quelle più antiche dei Sanniti che abitarono queste terre dall'altra. Comunità: è quella che vogliamo ricreare accogliendo chi ha voglia di scoprire quello che questa terra ha da offrire.

Mamerte per l’estate 2021 con le Feste di Mefite offre un'esperienza totalizzante nella terra che non esiste, il Molise, ma che aspetta solo di essere scoperta e vissuta.