Rocchetta al Volturno, grande successo per il primo appuntamento di ‘Gospel in the Church’

L’iniziativa organizzata dall’Isernia Gospel Choir e da Batik Viaggi prevede una serie di concerti nelle chiese simbolo del Molise: per la compagine corale è il primo concerto post-Covid. Emozione, energia ed entusiasmo sia per i coristi che per il numeroso pubblico

ROCCHETTA AL VOLTURNO. “Raccontare ciò che è successo ieri è impossibile! Non si è solo cantato ma si è sprigionata un'enorme energia che abbiamo trattenuto dentro di noi per quasi due anni!”. Così l’Isernia Gospel Choir torna a emozionare ed entusiasmare il pubblico nel suo primo concerto dell’era post-Covid.

Grande successo infatti per il primo appuntamento del Tour ‘Gospel In The Church’, che si è tenuto ieri presso l'Abbazia di San Vincenzo al Volturno alla presenza di oltre 100 persone, un sold out organizzato in tutta sicurezza. Tra gli altri, ospiti speciali Sua Eccellenza Dom Donato Ogliari, Arciabate e Ordinario di Montecassino, la Madre Priora Salome Gomez e l’assessore alla Cultura del comune di Isernia Eugenio Kniahynicki, grande sostenitore del progetto e dell’associazione corale.

La musica gospel come strumento di invito alla preghiera collettiva e di promozione, anche a fini turistici, dei luoghi di culto della nostra Regione: questa la finalità del progetto ideato da Batik Viaggi in collaborazione con l’associazione IGC&B - che organizza e gestisce le attività del coro - e che vedrà come prossime tappe Roccamandolfi a settembre e Isernia a dicembre.

Ulteriori occasioni per poter godere degli splendidi luoghi dove si svolgeranno gli eventi oltre che dell’energia di questa musica e di questo coro che, con la guida sapiente e decisa della direttrice Federica Leva, sa essere travolgente, emozionante e commovente insieme, proponendo uno spettacolo completo che trasporta come per magia nelle atmosfere delle chiese battiste afroamericane.

