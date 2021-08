Spettacolo, magia e arte di strada, torna a Castel del Giudice il ‘Buskers Festival’

L’evento, in programma per il 19 agosto, trasformerà piazza Marconi in un mondo di incanto e di divertimento, per adulti e per bambini

CASTEL DEL GIUDICE. Tutto pronto a Castel del Giudice la 6a edizione del Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che il 19 agosto 2021 trasformerà Piazza Marconi in un mondo di incanto e di divertimento.

Una karmesse nel rispetto di tutte le normative anti-Covid che partirà alle 16 con le attività per i bambini. Seguirà alle ore 18 l’apertura dell’area street food con stand gastronomici espressione del territorio tra hamburger gourmet, arrosticini, piatti al tartufo, panini, crepes e zucchero filato. Alle 20.00, infine, cominceranno gli spettacoli in piazza, dove il pubblico potrà disporsi nei posti a sedere allestiti nel rispetto delle distanze di sicurezza.

L’evento, organizzato dell’amministrazione comunale e della Pro Loco, rientra sia nel progetto ‘Turismo è Cultura’ dell’assessorato al turismo della Regione Molise sia nella classifica dei migliori 11 festival italiani, stilata dal Corriere della Sera. Direttore artistico della manifestazione è Gigi Russo, pioniere dell’arte di strada in Italia.

Al festival, reso possibile dal contributo di associazioni e aziende come Legambiente Molise e Spinosa Costruzioni Generali Spa, si accede solo se muniti di Green Pass. Per garantire una migliore organizzazione è, infatti, consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/PrenotazioniCdGBuskers2021

Tra i protagonisti della serata ci sarà Mr.Bang. Un mago, un punky clown dalla risata contagiosa, che adora tutto ciò che scoppia e che negli anni passati si è distinto negli show televisivi ‘Tu si que vales’ e ‘Italia’s got Talent’.

Non mancheranno neanche Nando e Maila con ‘Sconcerto d’amore’, un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

