Concerti, ‘La collina delle note’ e il ‘Macchia Blues’ riempiono di musica il weekend molisano

Si comincia a suonare da giovedì 19 agosto per una tre giorni intensa e ricca di artisti internazionali. GUARDA IL VIDEO

MACCHIA D’ISERNIA. Torna, posticipato rispetto agli ultimi anni, uno degli appuntamenti musicali più attesi in regione: il Macchia Blues Festival. La XXI edizione della storica rassegna di musica e cultura blues, nata nel 1996, si terrà, come di consueto, a Macchia d’Isernia, piccolo centro alle porte del capoluogo pentro, venerdì 20 e sabato 21 agosto. Soddisfazione per il sindaco Giovanni Martino, che nell’intervista durante la presentazione di questa mattina sottolinea l’importanza della manifestazione non solo per il Molise ma a livello internazionale.

Considerato dagli appassionati del genere e dagli esperti del settore come uno dei maggiori festival dedicato alle dodici battute di tutta Italia, il Macchia Blues, organizzato e promosso dall’associazione culturale “La Fenice”, presenta, anche quest’anno, un cartellone notevole, concepito muovendosi in equilibrio tra nuove tendenze e tradizione, sperimentazione, valorizzazione di giovani talenti e promozione delle realtà musicali molisane.

Quest’anno i posti saranno limitati e sarà necessaria la prenotazione gratuita attraverso l’app ufficiale del festival MacchiaBlues, oppure a questo link.

Sarà possibile prenotare anche un tampone rapido eseguito dalla croce rosse italiana direttamente nella piazza al costo di 30 euro.

L’estate macchiarola sarà caratterizzata anche da altri eventi: a settembre ci sarà spazio per Macchia DiVino, mentre il lungo weekend di musica inizierà già giovedì 19 agosto con ‘La collina delle note’ e il concerto dei Fake Five.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!