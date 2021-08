Folklore e cultura: che festa a Sant’Angelo del Pesco in onore del... tomolo

Domani e sabato diversi appuntamenti con il Tumbr fest: gioielli, trekking, narrazioni e musica. Terma di questa edizione è l’emigrante.

Torna nella sua versione estiva a Sant’Angelo del Pesco il Tumbr fest, che prende il nome dall’antica unità di misura utilizzata durante il regno delle due Sicilie e messa fuori corso nel 1861, a seguito dell’unità d’Italia. Il tomolo, a cui tutti gli anziani si riferiscono quando si parla della terra, è quello da cui, per un’intera civiltà, tutto discende. “Che ci vogliate credere o no - spiegano gli organizzatori - nei paesi come i nostri ha resisto per oltre 150 anni e ad oggi è ciò che racchiude il nostro passato”.

Il festival nasce con l’intento di riportare a galla antiche usanze per preservarle dall’oblio a cui sono destinate.

Il programma della manifestazione è ricco e dettagliato. Cultura, musica ed esposizioni, la faranno da padrone.

Il tema di quest'anno è l'emigrante.

Questi gli appuntamenti da domani a sabato.

Venerdì 20 Agosto

Ore 21 presso il Belvedere "tre croci" ci sarà la presentazione del gioiello di Sant'Angelo del Pesco realizzato dal maestro orafo Franco Coccopalmeri. Interverranno Angela Caruso e il sindaco Nunzia Nucci.

A seguito lectures condita da immagini e fotografie legate all'emigrazione santangiolese nel mondo.

Sabato 21 Agosto

Ore 16:45 ritrovo presso la vecchia stazione di Sant'Angelo del Pesco/Gamberale per l'inaugurazione della manifestazione. Poi con Stefano di Maria si partirà a piedi verso il paese per un trekking narrato con storie scritte sull'esperienza di emigranti santangiolesi.

Ore 18:15 arrivo al belvedere "tre croci" e dibattito incentrato sulla figura dell'emigrante con Antonio D'ambrosio e Cesidio delle Donne.

Ore 21 Con le meravigliose tavole di Annalisa Cerio e l'emozionante opera musicale di Stefano Di Nucci, il Narratografo racconterà "Molistelle", la narratografia che racconta di come i pastori trovassero nel Cielo quanto necessario e vitale per orientarsi. Lo spettacolo si concluderà con l'osservazione della volta celeste individuando le MOLIcostellazioni.

In conclusione, alle 22, il concerto dei Soballera (tradotto dal dialetto ostunese, significa "sopra all'aia") che da oltre quindici anni, animano con le loro tarantelle, tammurriate, canzoni d'amore, ritmi e balli sanguigni, festival di musica popolare.

Due giorni e tanto da fare in un piccolo paese di montagna non troppo conosciuto in Molise, ma che preserva valori e tradizioni di grande suggestione.