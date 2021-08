‘Ora viene il bello’ due giorni di cammino nell’Alta Valle del Biferno

Macchiagodena, Sant’Angelo in Grotte, Carpinone e Castelpetroso i centri toccati fra domani e sabato nell’iniziativa promossa dalla Pastorale del Turismo e dello Sport.

Entrano nel vivo le iniziative dell’Arcidiocesi di Campobasso–Bojano con il progetto ‘Ora Viene il bello’ promosso dalla Pastorale del Turismo e dello Sport. L’intento è quello di manifestare l’impegno a risvegliare la speranza nel nostro Paese, a lavorare con le realtà del territorio e realizzare esperienze capaci di far sentire ogni uomo e donna ospitati da comunità che sanno ascoltare e ‘accompagnare’.

Dopo l’evento al Museo dei Profumi di Sant’Elena Sannita, che si è tenuto due giorni fa, martedì 17, è in programma ora la due giorni di cammino lungo le propaggini dell’Alta valle del Biferno.

Partenza domani 20 agosto da Macchiagodena per salire in quota costeggiando il canale Valle Fredda. Nella tarda mattinata arrivo a Sant’Angelo in Grotte con la visita alla grotta di San Michele Arcangelo.

Nel pomeriggio, dopo aver attraversato ‘Pezzo della stella’, si arriva a Castelpetroso con la visita al paese e la degustazione dei prodotti tipici della zona.

Il giorno dopo, sabato 21, si riparte da Castelpetroso per arrivare a Carpinone con la visita al borgo e alle cascate. Nel pomeriggio visita alla chiesa della Maddalena e poi arrivo alla Basilica minore della S.S. Addolorata di Castelpetroso. Presso il Santuario sarà accesa la fiaccola della speranza, dopo di che è previsto il concerto di pianoforte inserito nell’ambito del programma per il cinquantesimo della istituzione del Conservatorio intitolato a Perosi. Programma intenso e interessante, dunque.

“Nell’area del Matese in una forma sinergica tra istituzioni civili e religiose, sollecitata e sostenuta dall’Arcivescovo Mons GianCarlo Bregantini - commenta in proposito Mario Ialenti, Direttore Pastorale Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise - sogni e speranze cominciano a prendere corpo con la costituenda rete territoriale Terre di Spiritualità”.

