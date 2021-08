Tutto pronto per le attività di ‘Attraverso il Molise’

In programma escursioni a piedi e in E-Bike, avventure in quad e immersioni nella natura

ISERNIA. L’Associazione Attraverso il Molise ha organizzato, per le giornate di oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 agosto, un ricco programma pieno di attività a stretto contatto con la natura incontaminata della provincia di Isernia.

Si parte oggi alle ore 9 con ‘4x4 Escursione’, un’esperienza in aree di alta montagna a bordo di un fuoristrada, e con la ‘Quad Avventura’ tra i boschi dell’alto Molise. Alle 9.30 è la volta di ‘Acquatrek Fluviale’, un percorso tra canyon, cascate e vasche naturali. Si prosegue poi, alle 10, con la ‘Parapendio Escursione’ e con la caccia al tartufo. Nel pomeriggio trek a cavallo sul Matese e uscita in E-Bike nella Riserva naturale orientata di Pesche. Chiude la serata il trekking notturno sulle strade dei briganti, tra boschi e rigogliose faggete di Monte Valle dei Lupi e Guado la Melfa.



Domenica, invece, saranno tante le proposte per coinvolgere amici e famiglia. Partenza sempre alle 9 con la ‘Montagnola Molisana’, un'immersione nella natura selvaggia alla scoperta di paesaggi di pietra e antichi insediamenti umani. Si continua con il percorso 'Alto Molise Monte Campo' e, al rientro, i più piccoli potranno divertirsi con i giochi del Parco Avventura.Nel calendario di domenica è presente anche l’escursione in canoa sui laghi di Castel S. Vincenzo, Matese e Gallo.

Come per la giornata di sabato, anche dopodomani saranno organizzate la ‘4x4 Escursione’, la ‘Parapendio Escursione’, la ‘Quad Avventura’, il trek a cavallo, la caccia al tartufo e il percorso in E-Bike.

G.V.

