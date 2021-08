Il turismo dei castelli premia il Molise: sarà regina della Giornata nazionale degli antichi manieri

Il Molise è protagonista delle giornate del 25 e 26 settembre con eventi online e in presenza per promuovere il turismo delle dimosre storiche e delle fortificazioni

CAMPOBASSO. 19 regioni coinvolte per oltre 100 eventi in presenza ed online tra cui: premiere di documentari, visite guidate e walking tour, visite virtuali, conferenze in presenza e streaming, conversazioni, presentazioni di libri, concerti open air, favole e ricerche, degustazioni e pranzi con rivisitazioni storiche.

In sintesi questi i numeri della 22ma edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli che si celebrano in tutta Italia il 25 e 26 settembre: in molte regioni gli eventi coprono anche il week end precedente od addirittura l'intero mese.

Il Molise è protagonista delle giornate con eventi online e in presenza. Uno dei territori più ricchi di castelli e palazzi baronali d’Italia, propone la visita al castello di Monforte e presenta in anteprima sui social un documentario sui castelli molisani ricco di immagini con drone. Tra i manieri al centro dell’iniziativa c’è anche Castello d’Alessandro a Pescolanciano che ospita la mostra permanente sui castelli molisani.

Il roster di eventi 2021, disegnato con cura dall'Istituto Italiano Castelli che ha ideato l'evento di valorizzazione, è dedicato al connubio storia-paesaggio e come sempre alle architetture fortificate (castelli di proprietà pubblica e privata, torri, bastioni, intere città fortificate).