Sonika Poietika si sposta al Teatro Savoia. Sold out il concerto di Eugenio Finardi

Il cantautore presenterà in anteprima nazionale il progetto ‘Euphonia’. E domani si chiude con Cristina Donà

CAMPOBASSO. Sonika Poietika, la rassegna organizzata da Regione Molise e Fondazione Molise cultura, sposta le sue attività nel Teatro Savoia di Campobasso, per accogliere uno dei cantautori storici della musica italiana d’autore. In anteprima nazionale questa sera, sabato 28 agosto alle ore 21, il concerto, sold-out, di Eugenio Finardi, che dal Molise inizierà il tour del suo nuovo progetto, ideato insieme a Raffaele Casarano e Mirko Signorile, intitolato ‘Euphonia’.

Una suite che incorpora i brani in un flow, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale. ‘Euphonia’ è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, cioè la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità.

La vita è l’arte dell’incontro”, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. “Ecco – afferma Eugenio Finardi - quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante. Un concerto/esperienza di grande energia ma anche di grande delicatezza e verità emotiva”.

Concerto finale per la IV edizione di Sonika Poietika domani, domenica 29 agosto alle ore 21. Sul palco del Teatro Savoia di Campobasso salirà Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, che arriva in Molise con un tour che anticipa l’uscita del nuovo disco ‘deSidera’, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. Il nuovo album, che arriva a sette anni di distanza dall’ultima pubblicazione discografica, è frutto di un lavoro meditato e accorto, un disco identitario che si spinge in profondità e scuote.

Lo spettacolo proporrà alcuni estratti da quest’ultimo, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di ‘elettronica preistorica’ e sarà l’occasione per apprezzare, ancora una volta, la capacità evocativa della voce e delle parole di Cristina, mescolate agli arrangiamenti sorprendenti curati da Saverio Lanza. Ed è con Saverio, produttore e co-autore dei suoi ultimi album, che Cristina decide di salire sul palco: una esibizione in duo per un disco scritto a quattro mani.



Prevendite aperte (solo per il live di Cristina Donà) presso il botteghino del Teatro Savoia in Piazza Pepe a Campobasso (dalle 18 alle 21) // presso il punto vendita Liveticket – Tabaccheria Picciano in Via Marconi // on line da www.poietika.it.

Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il Green pass, ovvero la Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

