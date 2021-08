Isernia, tradizioni da valorizzare: pronto l’albero di Natale a tombolo

Un’opera unica nel suo genere realizzata dall’associazione delle merlettaie



ISERNIA. Un’opera unica nel suo genere per valorizzare un’arte antica: a Isernia è stato realizzato un albero di Natale a tombolo.

“Abilità, pazienza ed esperienza che si tramandano di madre in figlia da oltre 800 anni – evidenzia l’associazione Borghi d’Eccellenza - Isernia può così, essere definita la Città dei merletti ed ancora oggi, grazie all’associazione ‘Il Merletto di Isernia - L’Arte nelle Mani’ in primis, ed altre spontanee ricamatrici, ancora oggi passeggiando per le vie del centro storico è possibile ascoltare il caratteristico tintinnio dei fuselli maneggiati con maestrie dalle merlettaie e sentire le voci di esse che raccontano pezzi di storia e di vissuto mai del tutto scomparso. Con questo spirito che concorda con tradizione e passione, le donne Isernine si sono ingegnate nel voler realizzare un opera d’arte davvero fuori dal Comune.

Centinaia di forme, di sagome, di ore spese tra le faccende quotidiane e presto, vedremo la realizzazione di un mega albero di Natale realizzato a tombolo. Un’opera d’arte unica al Mondo che ha visto lavorare giorno e notte centinaia di merlettaie per realizzare lavori rappresentanti i simboli della Città di Isernia. Dalla Fontana Fraterna, alla facciata della Cattedrale, allo stemma della Città, al volto di Santi e Protettori, alle forme più significative di luoghi simbolo come il Paleolitico. Un lavoro certosino, simbiotico, privo da incertezze e dogmi di invidia che ha generato impareggiabile passione e ristorato l’amore per una Città ancora alla ricerca di un equilibrio identitario”.

L’opera sarà presentata il 4 settembre. “La manifestazione – si legge ancora nella nota - che vede il patrocinio gratuito da parte del Comune di Isernia e della Regione Molise grazie all’interessamento dell’assessore reginale Filomena Calenda, avrà momenti di degna emotività nel porre al Mondo l’arte del merletto, anche grazie alla dimostrazione pratica che aprirà l’evento. L’occasione sarà di quelle che lasceranno il segno e vedrà il cantautore Lino Rufo proporre l’inno delle merlettaie che per l’occasione, delizieranno i presenti non solo della maestria artigiana ma anche di quella culinaria con un ricco rinfresco di buon augurio”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!