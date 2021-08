Giuseppe 'Spedino' Moffa va da Capossela, che spettacolo allo Sponz Fest

Quando più di vent’anni fa lo vedemmo suonare per la prima volta al Blue Note di Ripalimosani, gigante buono degli Alti e Bassi Band, scrivemmo di quel talento puro che emergeva in un Molise volitivo, in cui la musica suonava ‘loud and clear’. Sulla spinta di quell’indole artistica già ben decifrabile, che si faceva via via strada anche a livello nazionale, lo definimmo (non solo noi, ovviamente) il ‘Capossela molisano’ non tanto per la bravura o per il genere, prevalentemente musica d’autore e world music) e neanche per il fatto che fosse ‘personaggio fuori dalle righe’ come il celebre Vinicio da Scandiano. No, lo definimmo così perché Giuseppe ‘Spedino’ Moffa amava e ama la musica e tutto quello che in essa e da essa si riflette: arte, strumenti, atmosfere, vita contadina, lui riccese tornato alla base per amore della sua terra, ‘a terre’ appunto.