Arte e tradizioni, a Isernia l’albero di Natale a tombolo più grande del mondo

L’opera è stata presentata ieri sera nel centro storico

ISERNIA. L’albero di Natale a tombolo più grande del mondo? È a Isernia ed è stato presentato ieri sera nel centro storico del capoluogo. L’opera è stata realizzata dalle centinaia di donne dell’associazione ‘Merletto di Isernia – L’arte nelle Mani’.

“L’associazione – ricorda in una nota Borghi d’eccellenza - ormai una realtà che pone la città molisana tra le più prolifiche in ordine ad eventi, a qualità del lavorato artigianale, alla ricerca e divulgazione, in poco meno di una anno ha realizzato un’opera d’arte impensabile per i più”. “Un lavoro certosino, simbiotico, privo da incertezze e dogmi di invidia che ha generato impareggiabile passione e ristorato l’amore per una Città ancora alla ricerca di un equilibrio identitario”: così Carmela Iavarone, presidente dell’infaticabile gruppo di lavoro.

“Sono strafelice di essere qui stasera e godermi insieme a tutti voi una delle tradizioni artigiane che hanno fatto la storia e continueranno a farla, di un Molise che deve vivere di tradizioni – ha detto il presidente della Regione Donato Toma, presente all’evento - Era una mia promessa portarvi il mio supporto e non voglio mancare nel farlo”.

“La Regione c’è e ci sarà sempre – ha assicurato l’assessore regionale Vincenzo Cotugno - Il turismo e la cultura sono al primo posto della scala delle priorità e non vi faremo mancare il nostro supporto.

Presenti alla cerimonia numerose autorità politiche quali l’assessore Filomena Calenda, i candidati alla carica di sindaco della Città di Isernia, il consigliere Vittorio Nola, Armandino D’Egidio, amministratori della Città di Isernia con a capo il sindaco Giacomo d’Apollonio che, nell’aprire la cerimonia di presentazione dell’albero ha ricordato il percorso fatto sino ad ora e la voglia di continuare a dare il suo supporto anche da cittadino. “Ho creduto sempre in questo progetto – ha sottolineato - La candidatura Unesco ci ha visto da subito impegnati a costruire un percorso ed oggi siamo lì, vicini al traguardo grazie all’incredibile genuina voglia aggregativa di donne ed amici. Ad Isernia tre le associazioni presenti al progetto e che sia così che si trovi una strada comune e si ridoni vita ad un mondo sicuramente migliore del nostro, quello della politica”.

Presentato infine, l’inno delle ‘Pzzgliare’. Scritto da Lino Rufo ha aleggiato nel chiostro di palazzo San Francesco. La manifestazione ha visto il patrocinio da parte del Comune di Isernia e della Regione Molise.

