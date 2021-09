Torna il Classic Car Club Molise con il raduno a Frosolone e Torella del Sannio

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, appuntamento per il 12 settembre

FROSOLONE/TORELLA DEL SANNIO. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, il Classic Car Club Molise, unico club del Molise federato ASI, ha il piacere di organizzare per i propri amici soci il raduno dal tema ‘Frosolone e Torella Del Sannio... come non le avete mai viste’, il tutto nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Appuntamento per il 12 settembre.

Il gruppo di auto d’epoca partirà da Campobasso e seguirà un nutrito programma che prevede a Frosolone le visite guidate del centro storico, del Museo dei ferri taglienti, del Piccolo Museo “Occhi a Candela”, alla scoperta di novità e tradizioni. Dopo la pausa pranzo è prevista la visita del Castello Ciamarra di Torella del Sannio e del laboratorio dell’artista del ferro Fernando Izzi.

Ancora una volta si coniuga la passione per le auto d’epoca con l’amore per il territorio molisano che sempre riserva eccellenze da scoprire.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!