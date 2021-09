‘A scuola con Francesco’ : a Venafro la presentazione del libro di Marco Fusco

L'autore incontrerà i lettori presso l’ex palazzo Armieri alla presenza di autorità religiose e scolastiche

VENAFRO. Sarà presentato sabato 18 settembre, alle ore 16:30 presso l'ex Armieri di Venafro, il libro di Marco Fusco ‘A scuola con Francesco’, pubblicato dalla casa editrice BookSprint Edizioni.

In questo breve saggio, l’autore utilizza il punto di vista di Papa Francesco, attraverso i suoi discorsi pubblici e le sue encicliche, per raccontare la pandemia e tutti i suoi risvolti sociali e sanitari. Il pontefice diventa così una guida per i giovani che dovrebbero farne il loro maestro per affrontare un momento difficile con l’aiuto e la guida della fede, grazie alla parola di Dio.

Centrale nell’Opera è il tema della religione, affrontato mediante riflessioni sull’educazione e i valori di oggi, la solidarietà e l’amore nei confronti del prossimo. Un’opera molto efficace, quindi, nell’infondere positività e forza ai più giovani, nel tentativo di indicare la retta via da seguire, ma sicuramente pagine utili anche per gli adulti che potrebbero comprendere meglio come approcciarsi a questa particolare e delicata fascia d’età in momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

L’incontro si terrà alla presenza del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, dei dirigenti scolastici, Carmela Concilio e Marcellino D'Ambrosa, e della responsabile regionale IRC, Linetta Mazzilli Colavita. Durante la presentazione interverranno anche il Direttore Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, il Direttore USR Molise Anna Paola Sabatini. Saranno presenti anche studenti e studentesse dell'Istituto Omnicomprensivo Giordano.

G.V.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!