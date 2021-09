Sopravvivere alle fake news su vaccini e donazioni di sangue: il convegno a Isernia

L’evento organizzato in collaborazione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia, dall’Ordine dei Giornalisti del Molise e dall’Avis Comunale

ISERNIA. Il 18 settembre a partire dalle ore 9, presso la sala convegni dell’Omceo di Isernia in via Braille, si terrà l'evento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia, dall’Ordine dei Giornalisti del Molise e dall’Avis Comunale di Isernia dal titolo ‘Vaccinazioni e donazioni di sangue: come sopravvivere alle fake news’.

La responsabile scientifica del corso di formazione è Matilde Caruso, responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti e la presentazione del corso da parte del presidente Avis comunale Isernia Sergio Di Vincenzo, dal presidente Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino e dal presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia Fernando Crudele.

Informazioni più dettagliate a questo link.

