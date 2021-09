Sostenibilità: fanghi come risorsa, UniMol al Consorzio per lo Sviluppo Industriale

Un progetto co-finanziato dal Programma Europeo LIFE - Environment and Resource Efficiency

CAMPOBASSO. Si è tenuto oggi, nella sala auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, l'incontro di studi sul tema ‘Economia circolare e sostenibilità: fanghi come risorsa’.

L’Università degli Studi del Molise, infatti, nell’ambito del progetto LIFE AUGIA ‘Sewage oxy-gasification for chemicals production, co-finanziato dal Programma Europeo LIFE - Environment and Resource Efficiency, ha inteso cogliere questa occasione con l'obiettivo di favorire il dialogo sull’economia circolare con particolare riferimento all'utilizzo di fanghi di depurazione per delineare lo stato dell'arte in Molise nel contesto nazionale e delineare una traiettoria di sviluppo regionale che favorisca la transizione, nella prospettiva di una crescita sostenibile, ad un migliore utilizzo delle risorse rinnovabili.

L’incontro si avvale del contributo delle istituzioni competenti e si propone di stimolare, in un’ottica partecipativa e propulsiva, il dialogo con le parti interessate.

G.V.

