Giornate Europee del Patrimonio, due giorni per visitare i luoghi della cultura

Previste aperture straordinarie al costo simbolico di un euro

CAMPOBASSO/ISERNIA. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato 25 e domenica 26 settembre, la Direzione Musei Molise ha organizzato visite guidate ed eventi dei luoghi della cultura regionale, compresi quelli a carattere non statale, con l’intenzione di rafforzare lo stretto legame con il territorio e l’identità culturale.

Si parte sabato 25 con le aperture diurne a cui seguiranno le aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro, escluse le gratuità previste per legge. I musei aperti saranno: in provincia di Campobasso, ilMuseo Sannitico dalle 19:00 alle 22:00 con la mostra fotografica ‘Leptis Magna’, Museo Palazzo Pistilli dalle 9:00 alle 13:00, Castello di Capua a Gambatesa dalle 14:30 alle 18:30, Museo della città e del territorio di Sepino dalle 14:30 alle 18:30 Provincia di Isernia; in provincia di Isernia, Museo nazionale del Paleolitico e il Museo nazionale del Castello Pandone di Venafro entrambi con apertura dalle 19:00 alle 22:00 e con visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di 5 euro a persona, il Museo archeologico di Venafro sempre dalle 19:00 alle 22:00 e il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno dalle 9:30 alle 13:30.

Anche domenica 26, ci saranno eventi sia di mattina che di sera. In provincia di Campobasso saranno aperti i seguenti siti: il Museo Sannitico di Campobasso dalle 19:00 alle 22:00 con la mostra fotografica ‘Leptis Magna’, il Museo Palazzo Pistilli di Campobasso dalle 14:30 alle 18:30, il Castello di Capua a Gambatesa dalle 19:00 alle 22:00 e il Museo della città e del territorio di Sepino dalle 19:00 alle 22:00. In provincia di Isernia, invece, il Museo nazionale del Paleolitico e il Castello Pandone di Venafro dalle 19:00 alle 22:00 con visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di 5 euro a persona, il Museo archeologico di Venafro dalle 14:30 alle 18:30, il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno dalle 16:00 alle 20:00. Inoltre, il Santuario italico di Pietrabbondante sarà aperto dalle 10:15 alle 17:15, sia sabato 25 che domenica 26 settembre, mentre il Castello di Civitacampomarano osserverà l’apertura domenicale dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria, in tutti i luoghi saranno obbligatori green pass, mascherina e igienizzazione delle mani. Saranno, inoltre, previsti la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e il percorso museale a senso unico.

G.V.

