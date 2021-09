Formare esperti di turismo e beni culturali: nasce l’istituto tecnico superiore della Unimol

Presentato oggi dal rettore e dagli altri partner

CAMPOBASSO. Formare esperti e tecnici che contribuiscano alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al Turismo e ai Beni culturali e rilasciare Diplomi a seguito di corsi di professionalizzazione per l’ingresso nel mondo del lavoro: questi gli obiettivi dell’Istituto Tecnico Superiore ‘Turismo e Cultura Molise’, presentato oggi presso l’Università degli Studi del Molise.

La scuola di alta specializzazione , realizzata secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, vede tra i soci fondatori l’istituto scolastico capofila Federico di Svevia di Termoli, l’Università degli Studi del Molise - Centro Studi sul Turismo, il Comune di Larino, l’Ente di formazione accreditato Istituto Keplero di Termoli, la Rete di imprese turistiche Moleasy by R.I.T.I., la Cala Sveva S.r.l di Termoli, l’Associazione Istituto Keplero Onlus, la Confartigianato Imprese Molise e l’AIRA, Associazione Italiana Ricettività ed Accoglienza.

I percorsi Itshanno una durata di quattro semestri e possono arrivare fino a sei semestri per complessive 1.800 o 2.000 ore di attività. Ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio ed è articolato in moduli. Sono inoltre previsti tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, con possibilità di svolgimento anche all’estero.

Le lezioni, spiegano dalla struttura, saranno tenute da docenti che provengono almeno per il 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore produttivo di riferimento da almeno cinque anni.

Il conseguimento del diploma di Tecnico superiore offre la possibilità di proseguire gli studi all’università per il conseguimento del titolo di laurea con appositi crediti formativi universitari riconosciuti al termine del percorso biennale degli Its, i cui corsi saranno resi possibili grazie al contributo del ministero dell'Istruzione e per almeno il 30% dalla Regione Molise.

