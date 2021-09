Turismo, Molitour incoming tour operator: open day

Appuntamento il 27 settembre, alle 18:00, a Venafro. L’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Il Geco

VENAFRO. Tutto pronto a Venafro, in viale San Nicandro 64, per l’open day di “Molitour Incoming Tour Operator”. L’iniziativa che, attraverso un’attenta organizzazione e messa in rete dei servizi turistici locali (alberghi, posti letto, ristorazione, trasporti, operatori del settore, esperti di storia locale, ecc.) e una costante attività d’incoming, mira a portare in Molise turisti provenienti da tutto il mondo.

Ad annunciare l’evento inaugurale è la società cooperativa Il Geco, che spiega come l’attività di incoming “sarà possibile proponendo, anche attraverso i grandi tour operator nazionali ed internazionali, pacchetti turistici, di uno o più giorni, tour, visite guidate, itinerari ed escursioni, legati alle peculiarità del territorio, alle emergenze storiche, archeologiche, ambientali, ma anche al turismo scolastico, esperienziale, religioso e degli anziani. Saranno utilizzate nuove tecnologie, social network e sistemi innovativi di comunicazione (oltre a personale qualificato e con conoscenza delle lingue)”.

Molitour aspira ad essere punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e favorirà la piena valorizzazione, all’interno di un preciso progetto organico, di tutte le risorse storiche, archeologiche e ambientali del territorio regionale.

I beneficiari del progetto saranno, in particolare, gli operatori economici (alberghi, ristoranti, attività commerciali, startup, guide turistiche, ecc.), ma tutto il territorio, per i risvolti occupazionali, di inclusione sociale e di sviluppo che tale iniziativa potrà favorire.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!