Ecco la biblioteca dei più piccoli, in villa De Capoa le favole in 14 lingue

E’ partito oggi l’evento che vede al centro di tutto i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie, comprese quelle di madre lingua diversa da quella italiana. La biblioHub itinerante contiene 108 libri. Nostra intervista con Ilaria Gallace di ‘Nati per leggere’.

di Maurizio Cavaliere

E’ partito stamattina il viaggio nel viaggio della BiblioHub, la biblioteca itinerante per i più piccoli, ospitata in villa De Capoa a Campobasso. Si tratta di una sorta di grande scrigno di libri al centro di un evento che durerà fino al 1° ottobre e che fa parte di un progetto più grande dal titolo ‘Mamma Lingua’ storie per tutti nessuno escluso.

Al suo interno, letture per bambini da 0 a 6 anni, incontri sulla letteratura per l’infanzia e tanto altro. Ne abbiamo parlato con Ilaria Gallace, del progetto ‘Nati per leggere’ che opera anche in Molise, sostenitore di ‘Mamma Lingua’ insieme con il Comune di Campobasso e con la cooperativa Altrimedia che gestisce la bibliomediateca comunale. “Il progetto è rivolto alle famiglie con bimbi da 0 a 6 anni - dice Ilaria - ma soprattutto alle famiglie di madre lingua diversa da quella italiana”. Nel programma molto ricco, che proponiamo nella locandina in basso, si sostiene la lingua madre di chi, per vari motivi, spesso legati a drammatici fenomeni migratori, ha dovuto lasciare il Paese d’origine. “BiblioHub accoglie tutti, genitori, bambini, attraverso eventi che prevedono l’accoglienza di scuole e insegnanti la mattina, mentre nel pomeriggio saremo qui per leggere storie, novelle e favole in tutte le lingue, compreso l’italiano, naturalmente”

La BiblioHub contiene 108 libri in oltre 14 lingue, frutto della donazione degli organizzatori del progetto sviluppato all’interno di un bando del Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura, attraverso l’impegno dell’Associazione Italiana Biblioteche e altri partner.

