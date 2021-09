Economia blu, progetti e buone pratiche al centro del workshop dell'Unimol

L'evento è inserito nell'ambito dell'iniziativa 'Notte dei Ricercatori 2021'

TERMOLI. 'Blue growth: progetti e buone pratiche' è il tema del workshop in programma domani, venerdì 24 settembre, a partire dalle ore 17, presso l’Università degli Studi del Molise nella sede di Termoli-Aula Bird. L'evento è inserito nell’ambito dell’iniziativa 'Notte dei Ricercatori 2021'.

Il tema portante dei lavori sarà sviluppato nelle relazioni di autorità, docenti ed esperti, imprese e studenti e si connota di particolare attualità e rilevanza soprattutto in quanto pone ed evidenzia l'attenzione sulla crescita economica sostenibile negli ambienti costieri coniugata con la protezione e il monitoraggio dei suoi ecosistemi.

L’evento è organizzato nell'ambito del progetto Cascade “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” a valere sul programma europeo Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020, in cui UniMol è partner scientifico con il coordinamento della professoressa Maria Laura Carranza, e in cui la Regione Molise e l'Area Marina Protetta di Torre Cerrano sono partner associati.

All’iniziativa parteciperà una delegazione di referenti del progetto Interreg Smart Adria, al cui partenariato partecipa la Regione Molise con il supporto di UniMol, provenienti dalla Regione Puglia, dall'Albania e dal Montenegro.

