Isernia, sostegno ai ragazzi fuori famiglia: al via il progetto ‘Bond Building for Teens’

Coinvolto anche il CSV Molise. Organizzatori alla ricerca di nuovi partner e associazioni non profit per attuare l'iniziativa finanziata della presidenza del Consiglio dei ministri

ISERNIA. Percorsi di affidamento e affiancamento per adolescenti ‘fuori famiglia' e attività tese a intessere relazioni adulto-ragazzo. Sono questi i temi di ‘Bond Building for Teens’, l’iniziativa che la federazione non-profit ‘Progetto Famiglia’ sta per concretizzare in collaborazione con altri enti di Terzo Settore del centro e del sud d’Italia, tra cui il CSV – Centro di servizio per il volontariato del Molise.

Un lavoro di alto profilo sociale, destinatario di un finanziamento del Dipartimento per le Politiche familiari della presidenza del Consiglio dei ministri, che, grazie alla partecipazione di altri enti senza scopo di lucro, oltre a quelli che hanno già aderito, darà vita a una penetrazione maggiore sul territorio. I promotori, infatti, stanno cercando associazioni e in generale organismi del non profit che siano interessati a istituire una partnership e quindi a offrire a dei ragazzi svantaggiati nuove e concrete opportunità di inserimento sociale.

“L’iniziativa - spiegano da 'Progetto Famiglia' – si svilupperà nell’ottica del supporto alla crescita e dell’accompagnamento per la vita e verso la piena autonomia. Uno degli scopi principali da raggiungere è anche quello di accompagnare verso l’affidamento familiare gli adolescenti e i preadolescenti out-of-home che, a giudizio del servizio sociale territoriale e dell’autorità giurisdizionale, ne avessero bisogno. Ci proponiamo anche di offrire agli altri adolescenti e preadolescenti out-of-home la possibilità di tessere legami significativi con adulti-famiglie affiancanti del territorio”.

Le attività prenderanno il via entro la fine di settembre in provincia di Isernia per terminare nel mese di luglio 2022 e saranno curate dalla referente Marilena Di Lollo, secondo un piano operativo che si svolgerà attraverso quattro step: socializzazione, affiancamento, affidamento e sostegno. L’attuazione nei vari territori, inoltre, verrà condotta insieme ai partner e con la partecipazione dei Comuni e degli Ambiti Territoriali coinvolti.

