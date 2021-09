Seconda giornata della visita oculistica, a Campobasso controlli gratuiti per bambini autistici

Coinvolti anche i ragazzi affetti da sindrome di down e tutti i giovani pazienti non collaboranti

CAMPOBASSO. Venerdì 1° ottobre, presso la sede dell’Associazione Genitori Autismo Molise ‘APS’ di Campobasso, si svolgerà la II edizione della giornata dedicata alla visita oculistica gratuita per i bambini per sensibilizzare le famiglie all’importanza dei controlli periodici.

Quest’anno però la platea dei giovani pazienti sarà più ampia rispetto a quella dello scorso anno perché le visite organizzate saranno rivolte anche ai bambini con sindrome di Down, grazie alla sinergia con la sezione di Campobasso della Associazione Italiana Persone Down.

Inoltre, anche quest’anno, il professore Lelio Sabetti effettuerà i controlli grazie all’autorefrattometro, un dispositivo palmare portatile progettato per aiutare a rilevare rapidamente e facilmente i problemi della vista, su pazienti dai sei mesi fino all'età adulta, senza alcun contatto e senza alcuna difficoltà.

Dall’associazione, inoltre, fanno sapere che è in corso di programmazione anche un calendario di appuntamenti, dedicati a pazienti non collaboranti, per effettuare visite e cure dentistiche, grazie alla collaborazione del Primario del reparto di Odontostomatologia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, il dottor Michele Previati. Durante questi appuntamenti, in considerazione delle maggiori difficoltà derivanti dalla particolare tipologia di controllo medico, il gruppo dei ‘Genitori autismo’, grazie all’ausilio tecnico del Centro per l’Autismo ‘Io Sono Speciale srls’, supporterà le famiglie mettendo a disposizione, a titolo totalmente gratuito, una terapista specificamente formata sulla gestione dei bambini durante le visite odontoiatriche.

