Convegni e visite guidate: successo per la festa interregionale del pensionato

Il Molise ha ospitato la decima edizione dell’evento promosso dall’Anp Cia

CAMPOBASSO. Successo e partecipazione per la decima edizione della Festa interregionale del pensionato della Anp Cia agricoltori italiani. Nella splendida cornice del teatro Savoia di Campobasso si sono riunite le delegazioni di ben sette regioni di Italia: Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. La kermesse molisana ha rappresentato appieno il ritmo che la Cia agricoltori intende conferire agli appuntamenti annuali, ovvero il simposio tra agricoltura e cultura. Visite guidate con guide turistiche abilitate della regione Molise hanno accompagnato i 250 ospiti alla scoperta del Molise, dal centro storico di Campobasso con il museo dei Misteri, la Chiesa di Santa Maria della Strada a Matrice, al Parco archeologico di Saepinum Altilia.

Ma non solo socialità, la due giorni si è concentrata nella giornata di sabato pomeriggio in una tavola rotonda con ospiti d’eccezione, che hanno affrontato il tema delle pensioni dignitose e quello della sanità. Sul palcoscenico del Savoia i saluti del presidente della Cia Molise Nicolino Potalivo, quelli del presidente Anp Molise Ugo Moauro, del Vice sindaco della città di Campobasso, l’assessore Paola Felice.

A seguire gli interventi del vice presidente Anp Cia nazionale Franco Fiori, dei presidenti delle sette regioni partecipanti e la conclusione affidata al vice presidente Cia Nazionale Mauro di Zio. Due gli obiettivi rimarcati durante il dibattito: valorizzare il ruolo attivo dei pensionati e sostenere le loro giuste rivendicazioni in tema di pensioni e servizi socio sanitari, con un confronto aperto e leale con tutte le Istituzioni pubbliche.

“È necessario – ha spiegato il vice presidente nazionale Franco Fiori – che la vecchiaia non sia vissuta come malattia, ma come nuova fase della vita dell’individuo. Tre sono, infatti gli elementi essenziali: pensioni dignitose, servizi socio sanitari efficienti e sana alimentazione”.

Le difficoltà maggiori riguardano i primi due punti. “Purtroppo a livello nazionale – come ha rimarcato più volte il vice presidente di Zio – il 36% dei pensionati , circa 7 milioni, percepiscono meno di mille euro lordi, un milione e 700 mila invece ricevono una pensione di 500 Euro. Importi che fanno registrare nell’elenco delle povertà molti pensionati italiani”. Forte delusione e preoccupazione è stata mostrata nel suo intervento anche dal presidente nazionale Anp Alessandro del Carlo “le pensioni al minimo sono state dimenticate da tutti i governi, non c’è stato un decreto dall’inizio della pandemia che ha visto migliorare la condizione dei pensionati”.

L’Anp ha lanciato una petizione popolare per chiedere l’aumento delle pensioni basse. Sono state raccolte più di 100mila firme su tutto il territorio nazionale ed è stata depositata formalmente sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia alla Camera dei Deputati. A tutt’oggi, però non è stata esaminata per mancanza di copertura economica. “Nonostante ciò, un risultato seppur flebile è stato raggiunto – commenta ancora Fiori – l’estensione della quattordicesima mensilità fino ai 1000 euro”. La richiesta è garantire pensioni dignitose, portando quelle al minimo ad almeno 780 euro al mese, ridurre il carico fiscale, estendere la quattordicesima fino a 3 volte il minimo, considerare l’attività agricola come lavoro gravoso e usurante, tutelare donne e giovani, migliorando la misura opzione donna e defiscalizzare i giovai under 40 che creano nuove imprese, promuovere una legislazione nazionale sull’invecchiamento attivo. Il dibattito si è poi soffermato anche sulla medicina territoriale. La proposta condivisa dagli oltre 250 partecipanti è quella di ridisegnare la mappa sanitaria sui singoli territori, rafforzando il ruolo del medico di famiglia, il primo vero garante della salute del cittadino. Altra tematica affrontata durante il dibattito la precarietà dei servizi pubblici basilari, trasporto, servizi postali, farmacie, linee telefoniche e centri ricreativi.

A conclusione per la Cia agricoltori italiani è fondamentale e prioritario restituire all’imprenditore agricolo pensionato il giusto ruolo, in quanto grazie alla sua attività portata avanti negli anni con tenacia, assiduità e professionalità, ha risparmiato i territori dal degrado ambientale. Ringraziamenti e attestati di stima sono stati riconosciuti alla Cia agricoltori italiani del Molise, al suo presidente Potalivo, al direttore Donato Campolieti e all’intera macchina organizzativa dell’evento.

