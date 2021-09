'Sentieri di acqua e di pietra', al via il concorso fotografico

Il bando della direzione regionale Musei Molise

CAMPOBASSO/ISERNIA. La direzione regionale Musei Molise e il Centro per la fotografia Campobasso 'Vivian Maier' promuovono il concorso fotografico 'Sentieri di acqua e di pietra' all’interno del progetto 'MuSST #2 - Musei e sistemi di sviluppo culturale', Ministero della Cultura. Il progetto è legato agli altri eventi della strategia MuSST sull’Acqua e la pietra, come la grande mostra sull’Acquedotto di Venafro che sarà inaugurata in autunno al Castello di Pandone.

Il progetto 'Sentieri di Acqua e Pietra /MuSST', ha finalità di far luce sul valore del patrimonio culturale e naturalistico del Molise e delle opportunità sociali ed economiche che potrebbero derivare da una sua adeguata valorizzazione. Il tema centrale del concorso sono l’acqua e la pietra: l’acqua, uno dei 4 elementi primari, declinabile in una ricca e complessa molteplicità di temi – e la pietra, elemento di sostegno, di protezione attraverso le costruzioni e l’ingegno dell’uomo: acquedotti, castelli e altro ancora.

L’area di riferimento selezionata per il progetto è quella che, dall’antica Venafro, detta 'la Porta del Molise', salendo verso il borgo medievale di Castel San Vincenzo, ai piedi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, raggiunge le sorgenti del Volturno. Il concorso fotografico ha lo scopo di promuovere la bellezza e la ricchezza del territorio, a partire dalle sue risorse culturali e naturalistiche: un valore che non è solo frutto del lascito del passato, ma che è soprattutto patto con le comunità locali che dialogano e nutrono il patrimonio, ogni giorno, con le loro scelte.

La partecipazione è libera e gratuita. Il primo premio è di 1.500 euro, il secondo di 500 e il terzo di 300 euro. Per informazioni 392251 8132, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Clicca qui per il bando completo

