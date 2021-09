Rubens, Goya e Fratianni, torna la grande arte. Alla Gil ‘Yo lo vi. Visioni di guerra’

La mostra sarà presentata in una conferenza stampa alla Fondazione Molise cultura

CAMPOBASSO. Rubens, Goya e Fratianni uniti in un grande percorso dedicato alla sofferenza umana.

Dal 2 ottobre al 14 novembre Campobasso ospiterà la grande mostra ‘Yo lo vi. Visioni di Guerra’ presso il Palazzo Gil. La presentazione giovedì 30 settembre alle 17 a Palazzo Gil, in una conferenza stampa presso la Fondazione Molise Cultura.

In esposizione, per la prima volta, ‘Le conseguenze della Guerra/Venere cerca di trattenere Marte', un quadro recentemente attribuito al pittore fiammingo Peter Paul Rubens dal critico d’arte Floriano De Santi, curatore della mostra e consigliere di Stato, 40 incisioni di Francisco Goya concesse in prestito esclusivo e gratuito dal Museo Universitario dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti–Pescara e una selezione di tele e incisioni del maestro Domenico Fratianni.

La mostra, ideata dall’Associazione Domenico Fratianni e curata da De Santi, crea un dialogo fra tre grandi artisti e intreccia i loro sguardi dolenti sul mistero della sofferenza. Oltre alla preziosa opera di Rubens saranno esposte 40 incisioni originali di Francisco Goya, dal titolo 'Desastres de la Guerra', realizzate fra il 1810 e il 1820, in cui si narrano le efferatezze della guerra di indipendenza spagnola, e una selezione di incisioni e tele ad olio del maestro Domenico Fratianni, dal ciclo 'Conversando con Goya'.

Le visioni attuali e drammatiche di Yo lo vi rievocano le avanguardie, il mondo della grafica, la modernità degli anime, dei manga e delle graphic novels, omaggiando l’arte sublime dell’incisione, ma costituiscono anche un profondo messaggio di ottimismo. Seneca afferma che non esistono parole per descrivere i grandi dolori: in questo caso, si ha la possibilità di osservarli da tempi diversi, tramite sguardi inconfondibili che ci restituiscono il monito di vigilare, affinché la dignità e il rispetto dei diritti umani siano sempre, e costantemente, una priorità per noi tutti.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, la presidente della Fondazione Molise cultura Antonella Presutti, il direttore del Museo Universitario di Chieti Luigi Capasso, l’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno e gli organizzatori e promotori della mostra, Annalisa e Gerardo Fratianni, presidente e membro fondatore dell’Associazione Domenico Fratianni.

