Nicola Di Biasio tra i migliori ‘geni in erba’ d’Italia: ottavo al gioco-concorso matematico

A soli undici anni è uno degli studenti più dotati dello Stivale: le finali nazionali si sono svolte durante il weekend in provincia di Ravenna

VENAFRO. Nicola Di Biasio porta in alto il nome del Molise nella finale individuale delle prestigiose gare matematiche Kangarou. Nicola, 11 anni, che frequenta la quinta elementare presso l’Istituto comprensivo Don Giulio Testa a Venafro, ha partecipato alle finali del gioco concorso della matematica svoltesi nei giorni 24-25 e 26 settembre prossimi a Cervia-Mirabilandia, in provincia di Ravenna. Ed ha conquistato un ragguardevole ottavo posto.

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’associazione internazionale Kangourou sans frontières, che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base. Nel rispetto del protocollo internazionale, l’associazione in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, organizza annualmente in Italia dal 1999 il gioco-concorso nazionale della Matematica, riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari che frequentino una classe non inferiore alla seconda elementare.

Nicola era l’unico studente molisano nella categoria Ecolier, cioè i ragazzi di quarta e quinta della scuola primaria. Ottimo risultato per lui, che apre a un promettente avvenire.

