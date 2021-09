Premio nazionale De André, i premiati dell’iniziativa partita dal Molise

Il concorso letterario è stato ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä - Pietracatella”.

Si sono svolte ieri, martedì 28 ottobre, in diretta telematica sulla pagina facebook ufficiale del premio, le premiazioni delle opere selezionate per la VII edizione del Premio Letterario Nazionale CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä - Pietracatella”.

Sono stati premiati i 16 vincitori, su 213 componimenti, in narrativa e scrittura che hanno partecipato da tutt’Italia. Al concorso, organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä - Pietracatella”, con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, hanno partecipato l'Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l'Istituto Comprensivo Fortore, con la collaborazione della Pro Loco "Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise, del Teatro del Loto.

Ai vincitori di entrambe le sezioni, poesia e narrativa, per la categoria adulti andranno rispettivamente 300 euro al I classificato, 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti. Per la categoria studenti un buono acquisti libri, una targa e un attestato di partecipazione (per il primo, secondo e terzo posto di entrambe le sezioni). Inoltre da quest’anno è previsto un premio di 200 euro alla Scuola Secondaria di Secondo Grado che partecipa con più studenti (da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico). Anche quest’anno il premio vedrà la partecipazione di una Giuria Popolare che darà una menzione speciale per entrambe le categorie Adulti e Studenti.

ELENCO DEI VINCITORI

Adulti Narrativa:

1 classificato - Mario Eleno – Nella città di Genova

3 classificato - Fabio Tittarelli – Innocenza

2 classificato - Dante Zucchi – La compagna fedele

Menzione giuria popolare - Federica Angelone – Il coraggio di non essere più solo

Adulti Poesia:

1 classificato - Brenda Arcari - Sono un vulcano indeciso

2 classificato - Renzo Piccoli – Domani

3 classificato - Anna Maria Lavarini – E l’è par quela

Menzione giuria popolare - Rodolfo Vettorello - Un disconoscimento intenzionale.

