Il Pilla assegna le borse di studio ‘Mimmo Massullo’. Premi ai ragazzi più meritevoli

La cerimonia venerdì 1 ottobre nell’Istituto di via Veneto, in ricordo di uno studente morto prematuramente in un incidente stradale

CAMPOBASSO. Una borsa di studio intitolata a Mimmo Massullo, in favore delle studentesse e degli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2019/20 e 2020/21, sarà consegnata presso l’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso.

La cerimonia venerdì 1 ottobre alle ore 11.30, presso l’Aula magna della sede centrale di via Veneto, alla presenza della dirigente scolastica Anna Ciampa, della dirigente scolastica uscente, Maria Cristina Battista, della professoressa Silvia D’Amico, degli studenti, dei docenti, dei familiari di Mimmo Massullo e delle autorità civili e militari.

Dieci anni fa, nel 2011, veniva istituita la borsa di studio dalla famiglia Massullo per ricordare il proprio figlio Mimmo che frequentava l’Istituto Pilla e che, prematuramente, a seguito di un incidente stradale, scomparve. Oggi, grazie alla memoria del ragazzo, il premio rappresenta un segno di continuità e di solidarietà per aiutare i ragazzi più meritevoli della scuola e per ricordare quanto sia prezioso il dono della vita, che va sempre tutelato e preservato.

A causa della pandemia, l’edizione IX del premio, da assegnare lo scorso anno, non si è svolta; tuttavia, la ripresa delle lezioni in presenza e la regolarità di avvio delle attività scolastiche ed eventi trasversali alla didattica, hanno consentito quest’anno di dare continuità alla sentita cerimonia con il riconoscimento sincrono di due anni scolastici: nona edizione 2019/20 e decima edizione 2020/21.

I premi sono suddivisi per categorie: primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Nel corso della premiazione gli studenti da premiare saranno presentati da alcuni docenti.

