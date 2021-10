A Simonetta Tassinari il Premio Lions ‘Ada Trombetta’

Importante riconoscimento dedicato ad una donna che si è impegnata a fondo per far conoscere Campobasso e il Molise. L’insegnante e scrittrice: “Sono orgogliosa e onorata”.

Dopo Renata Pasquale, Ada Labanca, Antonella Presutti e Carmelina Colantuono, premiate nelle quattro edizioni precedenti, il Riconoscimento dedicato alla grande Ada Trombetta, intellettuale, scrittrice, fotografa, artista, insegnante campobassana, erede e interprete di una famiglia di grandi fotografi e benemeriti delle cultura regionale, è stato assegnato alla scrittrice e insegnante Simonetta Tassinari.

Ieri sera nella sala del Centrum Palace a Campobasso la cerimonia di premiazione dell’evento organizzato annualmente dal Lions Club di Campobasso, di cui Ada Trombetta è stata socia. Il past Presidente dei Lions cittadini Aldo Reale, Presidente della commissione che assegnava il riconoscimento, ha introdotto la premiazione dando poi la parola al Vice Presidente Eugenio Astore, il quale ha ricordato l’impegno culturale straordinario di Ada Trombetta e i numerosi riconoscimenti ottenuti in vita. Tra gli altri la Medaglia d’Oro concessa dal Presidente della Repubblica per la Scuola, per la Cultura e dell’Arte. Per tre volte (‘73’ 86’ e ‘90) Ada Trombetta ha inoltre ricevuto il Premio Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Astore ha quindi annunciato il nome di Simonetta Tassinari, premiata con voto unanime della Commissione, per l’anno 2021. Questa la motivazione: “Esemplare figura di docente, appassionata divulgatrice di conoscenza, scrittrice dai molteplici registri, vanto della nostra comunità”.

“Sono orgogliosa e onorata di ricevere questo riconoscimento. Io ho scelto di vivere in Molise - ha commentato a proposito delle sue origini extraregionali - Per certi versi mi sento più molisana di tanti molisani che vivono qui”.

E’ stato il Governatore distrettuale dei Lions Franco Saporetti a consegnare il Premio, uno sfogliacarte in acciaio traforato, alla Professoressa e scrittrice.

La serata è stata caratterizzata dal passaggio delle cariche e dall’ingresso di nuovi soci del Lions di Campobasso. Nel ruolo di Presidente è stato confermato Stefano Maggiani. Confermati anche gli altri componenti del Consiglio Direttivo uscente.

mc