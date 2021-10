I sapori invadono il borgo: due giorni di eventi per 'Macchia DiVino”

Tutto pronto per l'attesa mostra mercato giunta quest’anno alla sua 48esima edizione. Il programma

MACCHIA D'ISERNIA. L'attesa è finita e a Macchia d'Isernia è tutto pronto per dare vita (domani 2 ottobre e domenica 3) a Macchia DiVino, la mostra mercato del vino e dei sapori.

Una festa che scandisce da 48 anni la vita del borgo e rappresenta una delle più antiche manifestazioni tradizionali regionali.

Quest’anno ci saranno delle piacevoli novità grazie alla continua collaborazione di tutte le associazioni, Pro Loco Maccla, Origami, Macchia for Pina, MacchiaBlues e Gruppo di Protezione Civile Comunale con l’Amministrazione.

Una conferma è il Premio Ercole giunto alla 3 edizione, dedicato ad una statuetta raffigurante un Ercole Sannita ritrovato nelle campagne di Macchia, viene assegnato alla Tintilia che meglio esprime le sue qualità tra quelle partecipanti.

Una novità è l’estemporanea di pittura dedicata dai ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nel nostro centro storico ci sono molti angoli incantevoli che aspettano di essere dipinti su un foglio. 40 anni fa, il 12 settembre 1981, si è svolto il primo concorso di estemporanea con questo cerchiamo di riprendere una tradizione che ha visto partecipare molti artisti nel corso degli anni creando una collezione comunale, l’amministrazione acquistava il quadra risultato vincitore ogni anno, non di poco conto che stiamo cercando di sistemare per renderla visibile a tutti in futuro.

Un altra novità è rappresentata dalla degustazione/presentazione di due libri scritti da Gioconda Marinelli, “In nome del vino” e “Voci dal Molise - Francesco Jovine e Lina Pietravalle” il primo scritto in collaborazione con Antonio Valerio è il Secondo con Maria Stella Rossi. Il tutto accompagnato da un intermezzo musicale che vede la partecipazione di Giulia Maselli, voce, e Eugenio Auciello, chitarra e voce.

Le letture a cura dell’attrice Chiara Iannacone.

Successivamente due degustazioni, nella splendida cornice di Piazzetta Lemme farete un viaggio alla scoperta della Tintilia, il nostro vitigno autoctono, che verrà presentato in collaborazione con Ais Molise. La carta delle tovagliette che utilizzeremo per le due #degustazioni di "Macchia DiVino" è prodotta con uva. Si chiama infatti "Crash Uva", è #ecologica, ovviamente #riciclata ed è stata realizzata dalla Favini. Per le prenotazioni vai all’indirizzo https://bit.ly/prenotazioneDegustazioni

Alle ore 20 ci sarà la premiazione del Premio Ercole e dell’ estemporanea di pittura, a seguire le attività commerciale proporranno prodotti locali e non solo.

La Domenica è tutta una novità, la mattina una partita a scacchi giganti in Piazza Elena con il maestro è campione regionale Antonio Petruccioli e l’ASD Scacco Matto Isernia, chiunque può sfidare il maestro o i ragazzi dell’associazione.

Nel pomeriggio una passeggiata a 6 zampe con l’associazione Boscopiccolo e Enpa Isernia alla scoperta dell’area Sic della collina di Santa Maria a seguire apertivo con caldarroste e vino.

“Un ringraziamento particolare ai ragazzi – evidenziano gli organizzatori - che si sono impegnati nella realizzazione del carro allegorico con tanta passione e farà bella mostra di se in piazza durante la manifestazione. Seppure con le restrizioni e il rispetto delle normative anti- Covid questa edizione sarà un piacevole viaggio tra le eccellenze molisane”.

