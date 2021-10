Campobasso, nuovi soci per il Lions Club: ecco chi sono

Al Centrum Palace, anche l’approvazione delle attività dell’anno sociale appena iniziato e la colletta in favore del service Wolisso

CAMPOBASSO. Si è svolta nella serata dI ieri, alle ore 19,30, al Centro Congressi del Centrum Palace, la Cerimonia di Passaggio delle Cariche e di Ingresso nuovi soci del Lions Club Campobasso, al suo 63° anno di Servizio.

All'evento hanno preso parte il governatore distrettuale, Franco Saporetti, l'immediato past governatore, Francesca Romana Vagnoni, e il vice governatore Francesca Ramicone, il coordinatore distrettuale del service internazionale 'MK Onlus', Ercole Velenosi, il presidente del Lions Club Isernia, Luciano Scarpitti, il sindaco e il presidente del consiglio comunale di Campobasso, Roberto Gravina e Antonio Guglielmi, il consigliere provinciale delegato dal Presidente, Simona Valente, il capo di Gabinetto della Prefettura di Campobasso, Cristina Marzano, il tenente colonnello del Comando Molise Abruzzo, Nicola Piscicelli e il direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano.

Il programma delle attività di servizio approvato dall'assemblea dei soci per l'anno sociale appena iniziato è molto importante ed ambizioso ed è dedicato alla comunità e posto a supporto delle Istituzioni che da sempre affianca e sostiene: non a caso la serata di ieri è stata dedicata al service distrettuale Wolisso.

Nel corso della Cerimonia, che ha visto la conferma del Presidente Stefano Maggiani e di tutto il consiglio del precedente anno sociale, è stato consegnato alla professoressa Simonetta Tassinari il premio ‘Ada Trombetta’. Successivamente, presentati dai rispettivi padrini, Raffaella Petti e Antonello Di Stella, hanno fatto il loro ingresso nel Club i soci Mario Melchionna e Carlo De Socio.

La serata ha poi visto l'attribuzione delle ‘appreciation distrettuali’ a Eugenio Astore, Raffaella Petti, Alfredo Potito e Franco Colarusso e le targhe al merito a Roberto Di Cesare, Giuseppe Formato e Francesco De Bernardo, che nello scorso anno si sono distinti nell'impegno per il Servizio Lionistico dedicato alla Comunità. Riconoscimenti internazionali sono stati poi consegnati a Francesco Ferrauto, Aldo Reale e Alfredo Potito per la crescita del club e per le raccolte fondi sostenute.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel portare il suo saluto agli ospiti, ha voluto donare l'opera del Gasdia che racconta la storia di Campobasso. Subito dopo, il presidente Maggiani, nel suo intervento, dopo aver rappresentato la storia dei 63 anni di servizio del Lions Club Campobasso, ha voluto ricordare i soci scomparsi, soffermandosi in particolare su Eolo Ruta e su Roberto Fagnano. La cerimonia si è conclusa con le parole del governatore Franco Saporetti che hanno poi dato spazio a un momento conviviale.

