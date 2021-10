Laurea in Ingegneria biomedica, Paolo Netti all’Unimol

Per un importante seminario di studi, in programma domani nell’ateneo molisano

CAMPOBASSO. Laurea magistrale in Ingegneria biomedica, il professor Paolo A. Netti, docente dell’Università ‘Federico II di Napoli e direttore del Center for Advanced Biomaterials for Healthcare-Istituto italiano di tecnologia, sarà domani all’Unimol, ospite d’onore del seminario ‘Health 4.0 – Precisione, Personalizzazione, Prevenzione e Partecipazione – il ruolo della tecnologia nelle 4 P della medicina moderna’.

Una nuova facoltà che rappresenta non solo un'importante opportunità e la naturale continuazione della filiera formativa triennale di ingegneria medica, ma anche un’ulteriore testimonianza del continuo impegno dell’Università degli Studi del Molise nel stare al passo coi tempi, offrendo ai propri studenti percorsi didattici e competenze innovativi che soddisfino le loro aspirazioni coniugando e favorendo prospettive, aspettative e opportunità.

Domani, a partire dalle 11, nell’Aula Magno di via De Santis, si discuterà di medicina personalizzata e quella di precisione che rappresentano, oggi più che mai, i nuovi cardini e paradigmi attraverso i quali si stanno concretizzando i maggiori cambiamenti nella pratica medica e nelle industrie sanitarie.

Approcci di prognosi e diagnosi e strategie terapeutiche precise che stanno trasformando gli interventi medici “su misura” e adattati allo stato individuale del paziente. Per compiere questa rivoluzione, le tecnologie giocheranno indubbiamente un ruolo determinante, ma la sua effettiva attuazione richiede una strettissima collaborazione tra clinici e tecnologi.

