Isernia: riapre la biblioteca provinciale, ecco gli orari

Dopo mesi di stop, finalmente gli utenti potranno tornare a usufruire dello spazio sia per il prestito dei libri sia come spazio di studio. Volumi in quarantena per 10 giorni dopo la restituzione per motivi di sicurezza



ISERNIA. Nuova vita per la Biblioteca provinciale 'Mommsen' di Isernia, che da oggi ha riaperto ufficialmente i battenti. La notizia era già stata data nelle scorse settimane del presidente dell’ente, Alfredo Ricci, in sede di approvazione del bilancio di previsione per poi venire diffusa nell’ultime ore attraverso la pagina Facebook della biblioteca.



La biblioteca, va ricordato, era stata chiusa nell’estate 2020 insieme ad altri 4 presidi culturali della Provincia d’Isernia - Presidio Turistico, Museo dei Costumi del Molise, Centro Europeo di Ricerche Preistoriche e Osservatorio Astronomico di San Pietro Avellana – per effetto della scadenza del protocollo d’intesa tra la Regione e l’ente di via Berta, necessario dopo la riforma Delrio che ha ‘spogliato’ le province delle competenze in materia di cultura. Da questo inevitabilmente sono derivati problemi gestionali della struttura che, uniti alla presunta bassa affluenza di utenti, hanno comportato la chiusura della biblioteca, peraltro già da tempo alle prese con problemi di carenza di personale.

Come riportato sulla pagina ufficiale, “la Biblioteca sarà riaperta, oltre che per la consultazione, il prestito e la restituzione dei libri, anche come spazio di studio” al quale si potrà accedere rispettando le regole anti-Covid ed esibendo il green pass. Inoltre, ai tavoli si potrà accedere attraverso prenotazione, dal lunedì al venerdì nello specifico dalle ore 10 alle 13, ai numeri 0865-441222 e 0865-441471, oppure via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La restituzione dei prestiti librari avverrà “depositando il materiale all'interno di un box appositamente messo nell'atrio”. Ogni libro, per garantire la massima sicurezza, resterà poi in 'quarantena' per 10 giorni, prima di essere nuovamente ammesso alla consegna.

