'Vista in Salute', a Campobasso due giorni di visite oculistiche gratuite

L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Molise

CAMPOBASSO. Due giorni di visite oculistiche gratuite, per le persone over-40. Arriva in Molise la campagna di prevenzione itinerante 'Vista in Salute'. L'appuntamento è fissato per l'11 e il 12 ottobre.

Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Iapb Italia Onlus e prevede la permanenza a Campobasso in piazza della Vittoria ldalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. Per maggiori info www.vistainsalute.it

L'iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Molise e sarà presentata nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 11 ottobre alle ore 11 a bordo della struttura mobile.



Oltre al presidente e commissario ad Acta per la Sanità Donato Toma, ci saranno esperti, rappresentanti istituzionali e dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - Iapb Italia onlus.

