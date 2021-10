Termoli, tutto pronto per la seconda edizione della Festa del Cioccolato

La manifestazione in programma dal 22 al 24 ottobre in piazza Vittorio Veneto

TERMOLI. Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli dal 22 al 24 Ottobre in piazza Vittorio Veneto. L’evento, reso possibile grazie al patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, è organizzato dall'associazione culturale e di promozione sociale “AMIP”.

Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali. L'apertura è prevista per venerdì 22 ottobre alle ore 17, mentre la mattina di sabato 23 ottobre è in programma alle ore 11 un piccolo laboratorio del cioccolato per la gioia dei bambini.

Durante le tre serate è prevista animazione per allietare tutti i presenti. Si parte venerdì con il Mago Peppe. Per sabato 23 ottobre, gli spettacoli e l’animazione saranno curati dell'A.s.d. “Emozioni Latine” con la partecipazione dei campioni italiani di ballo latino-americano e le mascotte Minnie e Topolino. Per l’ultima serata di chiusura della manifestazione l’animazione sarà invece affidata al Mago Checco.

Il presidente Luigi De Letteriis ha inteso ringraziare l'assessore Michele Barile per la fattiva collaborazione dimostrata per l’organizzazione di un evento molto atteso da grandi e piccini, e che rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo proposti dall’associazione AMIP.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!