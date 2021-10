Ambiente e sfide future, Campobasso celebra la natura urbana

Domani pomeriggio l'evento promosso dal Wwf

CAMPOBASSO. 'Urban Nature': Campobasso protagonista dell'evento del Wwf grazie all’adozione della iniziativa da parte dell'associazione di Quartiere 'Vivi Colle dell’Orso'. ”

L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio sabato 9 ottobre, mentre l’evento nazionale avrà luogo il giorno dopo, domenica 10 ottobre. Sarà l’occasione per aumentare la conoscenza degli spazi che sono a disposizione dei cittadini e valorizzati dal servizio ed attenzione dei volontari, invitando a riflettere, nel corso del dibattito organizzato dalla associazione “Progetto 136” sull’impegno che ciascuno, grande e piccolo che sia, può offrire per vincere le sfide che il futuro ci pone di fronte con un convinto impegno locale ed una visione globale di benessere.

“Il futuro dell’umanità – ricorda l'associazione - si sta definendo oggi, mentre viviamo la condizione sociale ed economica più complessa della storia contemporanea. È oggi, quindi, che dobbiamo impiegare al meglio gli strumenti e le risorse a disposizione per contrastare e superare una crisi sanitaria e ambientale senza precedenti. Il 55% della popolazione mondiale abita in città ed è proprio nei centri urbani che si genera il 70% delle emissioni globali.

Nessuno è in grado, da solo, di raggiungere obiettivi così ambiziosi, ma è certo il momento di chiedersi cosa possa fare ciascuno di noi, dando alle nostre locali disponibilità e al nostro tempo libero una dimensione e prospettiva differente, un respiro globale che possa perseguire un obiettivo, o, meglio, una serie di obiettivi condivisi a livello mondiale. La nostra piccola parte darà il suo contributo, se unita alle piccole parti di quanti altri - cittadini, associazioni, organizzazioni - hanno già fatto proprie le sfide per un futuro sostenibile”

Appuntamento dunque in via Campania a Campobasso, nei pressi della sede dell’Associazione di Quartiere 'Vivi Colle dell’Orso', sabato 9 ottobre alle ore 15.30.

