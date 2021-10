Giornate Fai d’autunno, visita all’eremo di Casacalenda e alla Termoli sotterranea

L’appuntamento in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre. Viaggio alla scoperta delle bellezze del Molise e dell’Italia

CAMPOBASSO. Giornate Fai d’autunno, sabato 16 e domenica 17 la visita in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia, tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Torna la grande festa delle Giornate Fai, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale, che impegna 5mila tra volontari e delegati Fai.

Il catalogo dei luoghi visitabili è, come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoli musei ai parchi e giardini storici, e ancora borghi, aree naturalistiche, luoghi produttivi e molto altro.

In Molise prevista la visita al Convento Eremo di Sant’Onofrio a Casacalenda. I volontari Fai e i componenti dell’Associazione cattolica di Casacalenda accompagneranno i visitatori alla scoperta del convento, della chiesa, della sua storia e delle sue peculiarità. La visita guidata proseguirà nell’antico chiostro e nel refettorio. Durata del percorso circa 60 minuti. Prenotazione on line consigliata perché i posto sono limitati.

L’altra visita è a Termoli sotterranea, un vero e proprio viaggio nel passato a 5 metri di profondità nel ventre del borgo di Termoli. Il percorso si snoda attraverso vari ambienti di epoca medievale e riutilizzati nel tempo, come la Torre difensiva del Palazzo Vescovile. Il tour sotterraneo termina nella zona cimiteriale con tombe antichissime dove si respira aria di mistero e devozione. Durata del percorso 30 minuti circa con massimo 8 partecipanti.

Previsto il rigoroso rispetto delle norme anti Covid, obbligo di Green Pass sopra i 12 anni.

