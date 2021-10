Murales dedicati ai sentieri d’acqua e di pietra: via al concorso artistico a Rocchetta al Volturno e Castelpizzuto

Via al concorso per la realizzazione delle opere nei comuni di Castelpizzuto e Rocchetta al Volturno. E’ l’iniziativa curata dalla Direzione regionale Musei

CAMPOBASSO. Pietra, arte e creatività per valorizzare una delle risorse naturali più preziose, se non la più preziosa, di cui il territorio molisano è particolarmente ricco: l’acqua.

Con questo intento, la Direzione regionale Musei del Molise nell’ambito del programma Musst#2, Musei e sistemi di sviluppo territoriale, promosso dal Ministero della Cultura, ha indetto un concorso per la realizzazione di due pitture murali a Castelpizzuto e Rocchetta al Volturno, comuni della provincia di Isernia ricadenti nella Valle del Volturno, area di riferimento del progetto “Sentieri di acqua e di pietra - SAP”.

L’iniziativa, che rientra tra le 12 inserite nel progetto SAP, punta a mettere in evidenza come i beni naturali e culturali tipici di una comunità, se adeguatamente valorizzati, anche attraverso le varie forme dell’arte, possano essere un’opportunità vera di crescita sociale ed economica per il luogo stesso lungo un processo di creazione di competenze. L’acqua, che rappresenta una delle risorse principali del Molise ma a rischio per via di utilizzi impropri e dannosi, diventa, assieme alla pietra, elemento centrale di un racconto condiviso di cura e di protezione del territorio.

«Con il progetto “MuSST #2 – musei e sistemi di sviluppo territoriale”, iniziato dal mio predecessore dr. Leandro Ventura e portato tenacemente avanti dalla dr.ssa Susanne Meu-rer, la Direzione Regionale Musei vuole contribuire a rendere protagonisti i cittadini del territorio e catalizzare le migliori energie di artisti che diventino interpreti nel contemporaneo dello spirito identitario del Molise da sempre legato agli elementi naturali, acqua e pietra, come una sorta di moderni menestrelli. Ma questo sarà solo uno dei tasselli del mosaico di attività che promuoveremo per aiutare tutti a ritrovare in se stessi, nelle proprie storie locali o di famiglia, il legame e il rispetto delle risorse tanto preziose. dichiara il direttore dei musei del Molise, Francesco Sirano.

Il concorso murales “Sentieri di acqua e di pietra” è aperto a tutti gli artisti operanti in ambito nazionale e internazionale: si potranno candidare fino a tre progetti, per entrambi i comuni o per uno solo. Ai vincitori sarà assegnato un premio di 3 mila euro ciascuno. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Il regolamento nel bando pubblicato dalla Direzione regionale Musei Molise, all’indirizzo https://www.musei.molise.beniculturali.it/notizie/notifiche/concorso-murales-sentieri-di-acqua-e-di-pietra-musst2