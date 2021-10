Turisti per caso a Santa Maria Oliveto: ci si è aperto un mondo

Vi raccontiamo la nostra esperienza da turisti per caso nella semi sconosciuta frazione di Pozzilli. Poco più di 150 abitanti: in un’oretta ne abbiamo visti tantissimi, di passaggio nella P’teca, il vecchio alimentari dove la gentile Gabriella ti offre il caffè. Poi il ‘sindaco’ in pectore e il parroco ci aprono le porte di chiese e vecchi frantoi.

Volevamo fare un giro a Roccaravindola alta stamattina, approfittando di un break e immaginando di essere turisti per caso in Molise. Prima di raggiungere la frazione di Montaquila ci siamo trovati in un’altra frazione, di Pozzilli, che è il paese confinante: siamo entrati infatti in Santa Maria Oliveto. Perché non prendere qui un caffè e vedere la piazza, per poi proseguire più in alto su una delle alture che sovrastano la piana di Venafro? Sì, fermiamoci un attimo.

Ci accompagna un anziano signore, gentile, che ci ‘scorta’ per poche decine di metri fino alla piazzetta centrale, non particolarmente suggestiva, molto piccola, ma con una vista che si perde felice assai lontano. Di fronte a noi un solo esercizio commerciale con un’insegna che è tutta un programma: ‘P’teca’ cioè bottega nel dialetto locale. E’ aperta e ci vuole poco per capire che è un luogo speciale. La gestisce Gabriella, occhi azzurri penetranti sopra la mascherina, donna garbata come il signore che avevamo incontrato prima. E loquace, pure. La P’teca di Santa Maria Oliveto è invero un alimentari vecchia maniera: profumo di pane fresco, le brioscine, la pasta, il bancone, i prodotti per la casa e tutto (ma proprio tutto) il resto in poco più di 100 metri quadrati. Volevamo un bar ma Gabriella ci spiega che a Santa Maria non ce ne sono, infatti è lei a prepararci il caffè e a indicarci una presa per caricare il cellulare. Tempo dieci minuti e nel negozio entrano almeno altrettante persone, per lo più signore e anziani, altri acquisti e altri caffè offerti dalla casa. In così poco tempo abbiamo visto circa un quarto o un quinto degli abitanti del piccolo abitato a 5 chilometri circa da Pozzilli.

Incuriositi, chiediamo un po’ di info su questo luogo che è un po’ il manifesto del Molise interno, quello che si spopola a botte di centinaia di giovani e famiglie ogni anno. Vediamo un po’ di torri e diverse casette carine, molte delle quali disabitate, altre danneggiate da vecchi terremoti. Di Santa Maria Oliveto sapevamo soltanto che c’erano delle vecchie torri e una cinta muraria: un borgo fortificato insomma. Così chiediamo a Gabriella se c’è pure un castello che in realtà non c’è, ma nella parte più alta troneggia un luogo che vi somigliava molto (per i santamariani è appunto la zona definita Castello) nel quale sono tuttora visibili delle torri con delle stanze che sembrano ospitare antiche cisterne. La zona era degradata e inospitale, ma l’associazione Noi Santamariani la sta bonificando per renderla almeno visibile. Chissà cosa ne sa l’architetto Franco Valente che di questi luoghi è probabilmente il massimo conoscitore. Lo contatteremo, ma nel frattempo Gabriella capisce il nostro interesse e contatta al telefono il fratello, Marco Pettorossi, consigliere comunale a Pozzilli e una sorta di sindaco in pectore del villaggio. Il quale in 5 minuti si manifesta dal vero davanti alla P’teca.

Ecco fatto, cambio di programma: da Roccaravindola a Santa Maria Oliveto il gioco è fatto. Siamo fortunati, perché Marco è pure lui una persona cortese e disponibile. Oggi ha pure un po’ di tempo libero, così ci accompagna nei luoghi da vedere che, per le dimensioni della frazione, non sono nemmeno pochi.

Delle torri con le cisterne abbiamo detto (aggiungiamo che il signore che abita nei pressi di una delle due torri, il mastio, ci voleva ospitare e offrire un altro caffè, grazie comunque), poi c’è il fantastico frantoio oleario ‘Roselli’ del 1793, pare, che è in ottime condizioni e vale da solo la visita a Santa Maria. All’interno ancora le macine, una piccola stalla per far riposare l’asino, una pressa per far defluire l’olio e un vecchissimo camino utilizzato nella lavorazione.

Marco ci conduce poi alla Porta Saracena cosa che ci consente di ricordare che questo nucleo si formò intorno all’anno Mille, quando i coloni stanziati nell’area dell’attuale Pozzilli, dovettero salire sul colle per sfuggire alle varie invasioni di cui è piena la storia. Santa Maria divenne quindi proprietà del Monastero di San Vincenzo al Volturno e per ora ci fermiamo qui...

La Porta Saracena è ancora intatta e affascinante: era il secondo accesso ad un abitato che, come ci dice Marco, era caratterizzato da un’ampia fortificazione con ben 13 torri, alcune ancora ben visibili.

Marco fa parte di quel novero di ‘ciceroni’ di cui il Molise è piuttosto ricco. Ha le chiavi dei luoghi, ha sufficienti conoscenze per illustrarli, è gentile e accogliente. La cosa non sarà gradita alle guide di professione, ma non è che a Santa Maria Oliveto ci sia la possibilità di ospitarne, almeno fino a quando questi piccoli monumenti del Molise che fu non saranno rimessi in sesto e la frazione messa in condizione di accogliere turisti che oggi non ci sono, a parte noi che dovevamo andare a Roccaravindola.

Ben vengano allora queste persone che si fanno in quattro per chi arriva. Siamo in Molise ed è anche questa dimensione familiare che piace ad alcun visitatori del terzo millennio, non a tutte sia chiaro.

Facciamo queste brevi riflessioni, mentre camminiamo e arriva pure parroco, don Luigi, il quale ha saputo di noi e, anche lui, ci è venuto incontro. Grazie a don Lugi entriamo nella bella chiesa di San Lorenzo (da vedere la statua del Santo, in legno di pero) dagli affreschi di notevole bellezza. Una chiesa molto particolare che in alcuni angoli, a dispetto di pavimenti rifatti e brutti e di muri scrostati, presenta delle liete sorprese.

Don Luigi ci accompagna anche nella canonica che, tra disordine e calcinacci al pian terreno, presenta un piccolo giardino con vecchie lapidi, la cinta muraria a delimitarlo e un potenziale appeal purtroppo inespresso. Quanto si potrebbe fare per questi minuscoli nuclei se solo si volesse, ma conviene davvero investire in una frazione spolpata fino all’osso dallo spopolamento? Non spetta a noi rispondere. Nel frattempo siamo in quattro, perché al gruppo si è aggiunto Federico tra i pochissimi diversamente anziani, cioè giovani, del luogo.

Bene, in un’oretta ci siamo rilassati, acculturati e pure un po’ divertiti. E’ stato un piccolo assaggio perché di cose da vedere ce ne sono altre. Ringraziamo il gruppo e torniamo alla P’teca dove arrivano altri clienti. C’è anche il più anziano della frazione, ma ci scordiamo di chiedere il suo nome. Salutiamo Gabriella e le altre signore e torniamo a valle. Roccaravindola può aspettare, il Molise invece no: ha urgente bisogno di capire come preservare questi scorci di territorio così veri, così soli anche, dove però ti aprono qualsiasi porta verso il presente, verso il passato e, speriamo pure verso un po’ di futuro.

