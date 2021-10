Sentieri di acqua e pietra, progetto per la Valle del Volturno

A fine novembre diverse iniziative che coinvolgeranno le comunità dell’area: da Venafro alla sorgente del fiume, attraversando la bellezza medievale di Castel San Vincenzo.

Da Venafro, porta della regione, alla sorgente, attraversando la bellezza medievale di Castel San Vicenzo fino ai piedi del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: una scoperta e riscoperta, tra passato, presente e futuro del fiume Volturno e anche di tutto lo straordinario patrimonio culturale, naturalistico e storico della sua Valle. Per recuperare, promuovere e costruire nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione delle risorse “acqua” e “pietra”, nasce il progetto “Sentieri di acqua e pietra”, ideato e curato dalla Direzione regionale Musei del Molise e promosso dal programma della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, Musei e sistemi di sviluppo territoriale.

L’iniziativa investirà la Valle del Volturno di interventi materiali e immateriali per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico: un tour fisico e concettuale dell'acqua che percorre la Valle con luoghi di progettazione e produzione, formazione, studio, lavoro e intrattenimento legati all'importanza delle risorse idriche e culturali della Valle, attraverso una rete di collaborazione pubblico-privato. La conclusione del progetto sarà illustrata in tre giorni di iniziative che coinvolgeranno le comunità della Valle del Volturno il 26, 27 e 28 novembre prossimi.

Il piano vede la partecipazione in rete di comuni, enti pubblici e privati, associazioni in spazi già attivi o dismessi e, quindi, da recuperare nella Valle del Volturno.

“In cantiere, grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo attività di grande interesse che vanno, solo per citarne alcune, da un concorso fotografico alla creazione di un centro documentale sul tema delle risorse idriche nella biblioteca di Venafro, da una rassegna cinematografica legata al tema dell’acqua al recupero di sei fontane dedicate alle vittime delle mafie per arrivare alla mappatura dei sentieri di acqua e pietra. Il 26, 27 e 28 novembre prossimi – anticipano gli organizzatori del progetto Sentieri di Acqua e Pietra –, le illustreremo tutte in un festival conclusivo”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!