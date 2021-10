L’arte della cucina tradizionale, Il Postiglione: il segreto del successo

REDAZIONALE/ Il ristorante romano, dal cuore molisano, che da anni soddisfa tutti i palati, anche i più esigenti

ROMA. Dal Molise alla Capitale, fondendo tradizione e innovazione per una formula di successo. Nasce così Il Postiglione, ristorante a due passi dal Vaticano in cui gustare la vera cucina romana a prezzi accessibili.

Con i suoi 200 coperti, è un lungo molto gettonato dai romani, ma anche da turisti e vip, dove oltre ai piatti tipici, abilmente preparati da chef professionisti, è possibile godere di un’atmosfera accogliente e confortevole.

Dalla carbonara alla gricia, passando per l’abbacchio, la trippa e finanche per la pizza, Il Postiglione è il ristorante giusto per soddisfare tutti i tipi di palato: dai più genuini e semplici, fino a quelli più sofisticati. E il trionfo di gusto è garantito.

Trionfo che deriva da un’esperienza lunga 50 anni e da una intensa storia familiare, che affonda le radici anche in Molise, a Poggio Sannita, da cui partì Antonio Natalino Marchesani per fondare, lungo la via Aurelia a Roma, al civico 664, appunto Il Postiglione.

Un’attività frutto di sacrifici e dedizione, proseguita con amore e altrettanta passione dalla figlia Irma, “musa ispiratrice”, dal marito Nicola Butiniello ed oggi anche dal loro figlio Francesco.

Dal cuore del Molise, in cui la famiglia torna costantemente per perpetrare il legame con la terra d’origine, giungono così antiche ricette e segreti culinari in grado di arricchire la cucina romana casereccia.

Insomma, al cliente giungono infine in tavola piatti dalla doppia identità che li rende unici e imperdibili. Non resta che provare. Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ilpostiglioneroma.it.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!