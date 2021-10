Da Hollywood al Molise, tour emozionale per le star Mira Sorvino e Christopher Backus

L’attrice premio Oscar e suo marito hanno fatto tappa nella terra d’origine di lei, guidati alla scoperta del territorio dai membri dell’associazione MeMo Cantieri culturali



CASACALENDA. Il Molise, nella giornata di ieri, venerdì 15 ottobre, ha visto la presenza dell’attrice Mira Sorvino e di suo marito Christopher Backus, attore e produttore cinematografico. Vincitrice del Golden Globe, il Critics' Choice Award, del National Board of Review Award e del Premio Oscar per la miglior attrice non protagonista per il film la “dea dell’Amore”, era in Italia per le riprese del film “Lamborghini” girato tra Cento e Roma. Le motivazioni della sua presenza sono da trovare nelle sue origini molisane, gli antenati della Sorvino, infatti, provengono da Casacalenda e da Santa Croce di Magliano. A guidare le due star del cinema l’Associazione tutta Molisana ME.MO Cantieri Culturali aps. le cui guide, Pasquale Marino, Giovanna Raspa, e Paola Di Tullio, hanno accompagnato la coppia alla scoperta dei luoghi delle origini molisane attraverso chiese, vicoli e case dei due fortunati paesi molisani. Durante la visita a Casacalenda, gli attori hanno scoperto anche le opere all’aperto del museo Maack e degustato i prodotti dell’azienda Biosapori, oltre a trascorrere momenti emozionanti insieme agli abitanti del luogo. Una visita alle bellezze del Molise ma anche un tour emozionale nei luoghi in cui gli antenati della Sorvino sono nati e cresciuti. Grande soddisfazione da parte di MeMo, per aver potuto non solo conoscere l’attrice pluripremiata, ed aver trascorso una giornata emozionante ed indimenticabile, ma per essere riusciti ancora una volta a dare lustro e importanza alla nostra bella regione. MeMo (https://facebook.com/memocantiericulturali/), concessionario ufficiale MIC Molise, opera sul territorio da svariati anni, promuovendo non soltanto l’aspetto culturale, storico, artistico e archeologico del Molise, ma anche gli aspetti economici, enogastronomici e dell’accoglienza.

