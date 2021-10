Termoli patria del cioccolato per tre giorni: tutto pronto per l'inaugurazione della kermesse

L'appuntamento è fissato a partire da venerdì in piazza Vittorio Veneto

TERMOLI. È prevista per le ore 17 di venerdì l’inaugurazione della seconda Festa del Cioccolato che si terrà in Piazza Vittorio Veneto fino al prossimo 24 ottobre. La manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Termoli tramite l’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo è organizzata dall’associazione Amip.

Quindici le aziende che per tre giorni esporranno i prodotti artigianali. Non mancheranno momenti di intrattenimento ad iniziare proprio da venerdì sera alle ore 18,30 con l’animazione del Mago Peppe che intratterrà i presenti fino alle 20,30. La giornata di sabato, dalle ore 18,30 in poi, sarà dedicata alla musica e alla danza con l’esibizione della scuola di ballo Emozioni Latine. Infine, domenica risate assicurate dalle ore 18,30 con lo show del Mago Checco.

Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 9 del mattino alle 23 della sera. All’inaugurazione di venerdì sera saranno presenti l’assessore Michele Barile e Luigi De Letteriis presidente dell’associazione Amip.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!