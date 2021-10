Addio a Gino Leodi, il bluesman che ha cantato Montagano e la vita

E’ morto a 74 anni: dai Sessanta in poi ha accompagnato le vicende sociali e culturali del caratteristico borgo a pochi chilometri da Campobasso. Dal brano cult ‘Iam’ (Io Amo Montagano) a “Je non so’ Paolo Conte” a “Je le sente” a tantissimi altri brani intrisi di blues. E’ stato un Maestro nell’indagare il mondo per renderlo un posto migliore.



di Maurizio Cavaliere

Il Molise perde un altro grande uomo, araldo della cultura popolare e delle tradizioni più autentiche: quella rurali. Gino Leodi è morto ieri sera a Caserta per l’aggravarsi della malattia che l’aveva colpito ufficialmente da qualche mese, ma che lui ‘gestiva’ da alcuni anni. Aveva 74 anni, persona colta e saggia, grande musicofilo, appassionato della vita e fertilissimo musicista. La sua chitarra ha cantato uno dei paesi più speciali del piccolo Molise, il suo paese: Montagano.

Con l’amico di sempre Orlando Caterina, artigiano, attore e paroliere ispirato, ha composto delle gemme di rara bellezza che hanno accompagnato la bella vicenda sociale e artistica di Montagano per lunghi anni, dai mitici ‘Sessanta’ al nuovo difficile millennio, fino al mese scorso. Ha cantato l’ultimo pezzo con un filo di voce, sofferente, ma con il solito travolgente pathos.

Io Amo Montagano, che vi proponiamo live al Pachamama qualche anno fa nel video in alto, è l’omaggio alla sua gente, agli amici, a “li femmini chiù bell’ le chiù doci di lu munne” e al “paiese ch’ l’ ruve a pittinessa, dulient e ca’ n’adduosila a li figli’. Un brano cult per le nuove generazioni, che Gino teneva pronto per le occasioni mondane. La sua produzione è in realtà più vasta e affonda nel blues, scandita da quella voce roca, inconfondibile tra mille, che accentuava il vissuto di una persona perbene, generosa, un uomo stimato in paese e in Campania dove, nel Casertano, aveva lavorato a lungo per un’importante azienda di cui è stato direttore d’area.

Con il pensionamento aveva rafforzato la ricerca delle radici, portando la sua chitarra acustica ovunque vi fosse occasione per rendere onore alla terra natìa, al ‘dialetto cantato’ tipico di Montagano e ai nostri luoghi, in sostanza alle emozioni di un borgo. Habitué del Festival della Canzone Dialettale Molisana di Gambatesa ha vinto diversi premi in quello e in altri contesti, ma è forse nella dimensione più intima dei cortili di Montagano, del sagrato di una chiesa o al Pachamama, locale e laboratorio di idee e di artisti, che pulsava al massimo la vena creativa che gli scorreva dentro.

Schietto e al tempo stesso profondo, amava la musica e la condivisione, suonava e interpretava da consumato bluesman della piccola provincia. Composizioni a volte malinconiche ma vive, altre permeate d’ironia, trascinanti (pensiamo a ‘Je non so’ Paolo Conte’) dedicate agli episodi che viveva, agli usci delle case che si aprono, ai pianti, alle voci del paese, alla vita semplice del borgo. Una narrazione contemporanea che gli ha permesso di allungare un ponte verso il passato e anche verso un potenziale futuro: è su quel ponte che qualcuno dovrà camminare per non interrompere il percorso che ha segnato.

Gino Leogi è stato Montagano: quello dello storico gruppo teatrale de Le ‘Mbgrengule’ e quello dei ‘Bidoni’ il complesso che fondò negli anni Sessanta con Orlando Caterina, Silvano Savastano, Pietro, Michelino e Gino.

Noi lo abbiamo conosciuto solo dieci/dodici anni fa, poco tempo, certo, ma sufficiente per entrare subito in confidenza. Sentirlo cantare procurava emozioni, perché Gino era brillante, empatico.

E’ un patrimonio da custodire quello che lascia in eredità: Gino ha segnato le giornate di tanti di noi, illustrando la nostra terra solo apparentemente povera, in realtà ricca di gente volitiva e pure talentuosa. L’anno scorso, nei duri mesi lockdown ha composto una delle sue ultime canzoni, in compagnia del Maestro Matteo Iannaccio, violinista pure lui originario di Montagano: ‘Cuviell 19’ è la presa di coscienza collettiva del Covid 19 che “nz vuo’ fa’ le cazz sue” e che “t’a retrouve comm’astì, ‘ng puteime lamendà” come se quel dialetto montaganese fosse l’antidoto naturale per sopravvivere.

Gino lascia la moglie Cristina, i figli Sergio e Lorenzo e il nipotino adorato Ivan. E lascia una comunità che amava e che lo ha amato.

Come cantava nella bellissima ‘Je le sente’, continuerà a vivere nel cuore di chi ha incrociato quegli occhi sempre sorridenti, pronti a indagare sui fatti del mondo, a recepirli e raccontarli a modo suo: “Cumbagna, bonanotte te salute, Minteghen continua a reciatà”.

Ciao Maestro, ci mancherai.

Domani pomeriggio, venerdì 22 ottobre alle 15, nella chiesa madre di Montagano si svolgeranno i funerali.

