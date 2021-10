Giornata degli studi interdisciplinari, all’Unimol il ricordo di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte 

Un evento pieno di occasioni di approfondimento e di confronto con importanti studiosi che potrà essere seguito anche a distanza grazie a una diretta a cui si potrà accedere liberamente

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Università degli studi del Molise ha organizzato per mercoledì 27 ottobre una giornata di studi interdisciplinari in ricordo del sommo poeta.



“L'evento – spiegano dall’Unimol - avrà luogo nell'aula Fermi della biblioteca dell'Ateneo, purtroppo, con posti limitati”. Gli interessati che non potranno recarsi in presenza, però, potranno comunque seguire l’evento a distanza grazie alla piattaforma teams a cui si potrà accedere in maniera libera, collegandosi alle ore 9.15 al link https://bit.ly/2YSRvii

La giornata partirà con l’introduzione del professore di Letteratura italiana, Luigi Montella, e i saluti del Magnifico Rettore, Luca Brunese, del direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, Fabio Ferrucci, e del presidente dell'Associazione degli italianisti, Gino Ferrucci.

Vi saranno poi i seguenti interventi: alle 9:45 Natascia Tonelli, professoressa di Letteratura italiana dell'Università di Siena terrà un convegno dal titolo ‘Dante e le vie del desiderio da Francesca a Beatrice’; alle 10:20, Pierpaolo Bellini, professore di Sociologia della comunicazione all'Università del Molise interverrà con ‘Il simbolismo di Dante in ambito sociologico. Dinamiche simboliche prerogative della specie umana: il De vulgari eloquentia’; alle 11:05, Alberto Carli, professore di Letteratura contemporanea dell'UniMol proporrà ‘Il rapporto tra Dante e la letteratura tra Otto e Novecento. L'ombra e la luce, Dante a Milano nella seconda metà dell'Ottocento’; alle 11:20 Giuseppe Ledda, professore di Letteratura italiana e Filologia dantesca dell'Università di Bologna parlerà delle fonti bibliche nei testi danteschi; infine alle 12, Giuliana Fiorentino, professoressa di Linguistica generale dell'Università degli studi del Molise parlerà della lingua di Dante e del Dante sociolinguista.

Nel pomeriggio, invece, ci saranno solo due interventi rispetto a quattro previsti in locandina. Tra questi, il convegno dal respiro internazionale del professor Ferrari, uno dei massimi scienziati nel mondo per lo sviluppo di nanotecnologie.

