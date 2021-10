Il Molise trasformato in set naturale: le riprese di Uccio De Santis tra Campitello e Roccamandolfi

Il comico pugliese in regione per girare dei cortometraggi per ‘Mudù’, la seguita serie trasmessa da Telenorba

CAMPOBASSO. Il Molise trasformato in un set naturale. Sono terminate le riprese che il comico pugliese Uccio De Santis ha girato in regione, a Campitello Matese e a Roccamandolfi.

“Abbiamo spaziato dalla Rivoluzione francese al Paradiso”, ha anticipato De Santis, invitato a Molise da Pierpaolo Muccilli, titolare dell’albergo ‘Lo sciatore’ di Campitello Matese.

E proprio a lui, oltre che a tutto lo staff della dell’hotel, Uccio De Santis ha voluto rivolgere il suo ringraziamento, con un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato da alcuni scatti dal set. Ringraziamenti anche all’amministrazione di Roccamandolfi e San Massimo, al parroco di Bojano.

In Molise il comico ha girato le scene dei suoi cortometraggi per ‘Mudu’, serie trasmessa da Telenorba e molto seguita. Nelle sue parole un apprezzamento per la cucina molisana e per i paesaggi della regione. Che ora diventeranno anche più conosciuti grazie a ‘Mudù’.

